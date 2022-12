Les leçons du champion : comment le FC Bruges se bat toujours pour le titre

Qui d’autre que Bruges, coiffé de sa triple couronne, peut livrer la recette idéale du champion de Belgique? Focus sur un club où les succès restent malgré deux changements de coaches en 2022.

Les mésaventures provoquées par le prêt rocambolesque de Mbaye Diagne ne l’avaient pas fait changer d’avis. Pour Philippe Clement, l’analyse était claire: dominer le quotidien du championnat de Belgique ne pouvait pas se faire sans un ténor des surfaces, capable de convertir les nombreux centres découlant de la domination constante de son Club. Un an avant de s’envoler pour Monaco, le coach avait donc reçu Bas Dost sous le sapin, buteur néerlandais connu pour être le finisseur préféré de Kevin De Bruyne lors de leur passage commun à Wolfsburg.

Le dernier Bruges de Clement centre 20,4 fois par match, principalement depuis la droite même quand le déclin de Ruud Vormer et de son assist-signature frappent les Blauw en Zwart. Treize des 26 buts inscrits de plein jeu (hors phases arrêtées) en championnat par le Club lors de la première partie de la saison dernière trouvent ainsi leur source sur la droite, soit 50% des roses brugeoises. La moitié des buts provient également de centres (huit depuis la droite, cinq depuis la gauche). La formule de Clement, pourtant plus directe que celle de ses successeurs avec «seulement» 55% de possession moyenne, moins de 500 passes par match et 12% de passes longues, est la plus efficace dans le domaine du jeu dominant placé avec 19 buts inscrits. Une curiosité qui s’explique sans doute surtout par le profil des joueurs à faire marquer, Bas Dost et Hans Vanaken, particulièrement efficaces à la réception des centres.

© National

Arrivé avec des idées de conquête et de possession absolue, Alfred Schreuder se fond vite dans le moule des qualités brugeoises. Si le flanc droit reste une source de danger, c’est avant tout grâce à l’arrivée d’Andreas Skov Olsen, nouvelle cible privilégiée des passes brugeoises aux abords de la zone de vérité. Avec six buts et huit passes décisives, le Danois est directement impliqué sur 41% des buts du Club sous Schreuder. Gaucher installé à droite, il est, bien plus que les idées de son coach, la raison majeure de la chute des centres par match (passés de 20,4 à 13,3). Le T1 néerlandais travestit même ses idées jusqu’au bout en voyant ses hommes marquer à neuf reprises sur jeu direct (contre un seul but de la sorte sous Clement), loin de ses idéaux initiaux.

Vient alors le tour de Carl Hoefkens, qui voit le jeu du Club se recentrer. Une posture plus transitionnelle, efficace en Ligue des Champions avec une qualification historique, mais moins prolifique en championnat où les Brugeois peinent à suivre le rythme de Genk. Des 25 buts inscrits de plein jeu, douze proviennent du couloir central, soit près de la moitié. Ce Bruges passe décidément de pieds en pieds, devenant désormais la propriété des décrochages de Ferran Jutgla et des courses dans l’espace de Kamal Sowah. Seuls huit buts sont inscrits à la suite d’un centre, soit autant que ceux provenant d’un jeu direct qui semble devenir une marque de fabrique au fur et à mesure que le mercato se tourne vers des profils offensifs vifs et dynamiques. À Bruges, les joueurs font la loi et les coaches bricolent et accompagnent. Serait-ce donc ça, finalement, la recette d’un club qui gagne?