Les briques de Lego de Lucky Luke: Comment Stephen Curry est devenu le meilleur tireur de distance de l’histoire de la NBA

Pour la quatrième fois en huit saisons, les Golden State Warriors ont remporté la NBA, en juin dernier. La tête de pont de ces titres, qui sera à nouveau une des attractions de la nouvelle saison qui commence mi-octobre? Steph Curry. À 34 ans, le meilleur tireur à distance de l’histoire continue de repousser ses limites. Quels sont les ingrédients qui ont permis à Chef Curry de créer son shot légendaire?

SES ORIGINES GÉOGRAPHIQUES ET FAMILIALES

Wardell Stephen Curry II est parfois surnommé le Roger Federer de la NBA. Parce qu’il allie la grâce et le flair à une efficacité mortelle. Ses origines y sont pour quelque chose. Le distributeur a vu le jour au General Medical Center d’Akron, dans l’Ohio, dans la même maternité qu’une autre légende de son sport, LeBron James. Mais surtout, il est le fils de Wardell Stephen Curry Senior qui a rangé les baskets hautes en 2002 après une carrière de seize ans en NBA. Et le gars était surtout réputé pour ses tirs à trois points.

Son tir, il l’a enseigné à son gamin dans une arrière-cour de leur maison à Grottoes, en Virginie. Sur un terrain régulièrement boueux, il y avait un poteau électrique auquel il avait accroché un panier. Pendant que ses quatre sœurs jouaient aux poupées, il enchaînait des milliers de tirs. Il a transmis cette manie à son gamin, tout aussi appliqué et perfectionniste que lui. Souvent, le ballon rentrait. S’il terminait sa course à côté du panier, il devait le ramasser dans la boue. Alors, autant le mettre dedans et le récupérer proprement lors de sa descente! Make it or chase it.

À treize ans, alors qu’il rêve de marcher sur les traces de son père, sa maman Sonya lui donne un conseil qui va changer sa vie. Ce jour-là, son équipe s’est inclinée et lui-même a été très mauvais. Sonya l’interpelle: «Steph, je ne te le dirai qu’une fois. Impossible de dire si ton rêve de devenir pro se concrétisera. Mais tu es le seul à pouvoir écrire l’histoire. Elle ne sera pas écrite par les scouts, elle ne sera pas écrite par tes coéquipiers. Et ce n’est certainement pas ton nom de famille qui te permettra d’y arriver. Tu seras le seul auteur de ta vie. Réfléchis bien à ce que je te raconte. Prends ton temps. Et commence ensuite à écrire ce que tu as envie d’écrire.»

Steph Curry célèbre son quatrième titre NBA en compagnie de son père Dell, avec lequel il a longtemps travaillé sa technique de tir. © GETTY

Pour le petit Curry, rongé par le doute, qui se demande s’il pourra être aussi bon que son paternel, qui s’interroge sur ses chances de jouer en NBA, c’est un parfait wake-up call. Il commence alors à rédiger son histoire. Et il va marquer la NBA, encore bien plus que son père. Malgré les obstacles qui vont s’accumuler sur sa route, il sera élu deux fois MVP. Et il remportera quatre éditions du championnat. Dans l’histoire de la NBA, personne n’a rentré plus de tirs à trois points que lui. The Greatest Shooter of all Time. L’homme a carrément révolutionné la NBA.

SA TECHNIQUE DE TIR (ADAPTÉE)

À seize ans, Steph Curry se fait remonter les bretelles par son père Dell: il doit impérativement modifier son tir s’il veut continuer à rêver d’une carrière en NBA. Il ne doit plus amorcer son mouvement depuis la hanche parce que c’est plus facile à bloquer. Il doit faire partir le ballon de plus haut, mais pas trop haut non plus. Pendant tout un été, Dell et Steph bossent là-dessus. Dell résumera plus tard cette période: the summer of tears. Souvent, le gamin a chialé, frustré que ça ne marche pas. Il dira plus tard: «C’est la seule période de ma vie où j’ai détesté le basket.»

Mais ils tiennent bon. Et ce travail de dingue va donner, au final, ce qu’on considère comme le plus beau tir de l’histoire du basket. À l’inverse de la majorité des joueurs, Curry ne lâche pas le ballon quand il est au sommet de son saut, mais juste avant. Cela lui permet de tirer plus vite que n’importe qui: il n’a besoin que de quarante centièmes de seconde alors que la moyenne est de 54 centièmes. La courbe de son ballon est aussi plus haute, ce qui lui permet de shooter au-dessus des plus grands défenseurs. Ça lui est bien utile parce qu’il culmine à seulement 191 centimètres, ce qui est quand même 19 de plus que lors du fameux été.

Une vidéo es devenue virale: à l’entraînement, Curry shoote depuis un coin du terrain et aligne 105 paniers consécutifs.

Après des débuts difficiles en NBA, ce tir lui permet d’accumuler les records aux trois points à partir de la saison 2013-2014. Cerise sur le gâteau, il décroche avec les Warriors son premier titre en 2014-2015. Touché par les critiques, qui mettent notamment le doigt sur les nombreuses blessures chez les concurrents, Curry travaille encore plus dur l’été suivant. Il poursuit le perfectionnement de sa technique et s’inflige des exercices spécifiques censés améliorer encore sa coordination œil-main. Il parvient à penser plus vite que les sauts de ses adversaires.

Curry repousse toujours un peu plus ses limites, aux sens propre et figuré. Ses tirs partent de plus en plus loin, au grand désespoir des défenseurs qui comprennent qu’ils ne peuvent plus lui laisser le moindre espace une fois qu’il pénètre dans la partie de terrain adverse. Pour lui, tirer depuis une position a priori impossible n’est pas un souci. Il le montre au moment où il termine son échauffement avant les matches. Il est à la sortie du tunnel menant aux vestiaires, le même agent de sécurité lui passe le ballon et il l’expédie vers l’anneau. Il a rarement besoin de plusieurs essais pour le mettre dedans. Ces images sont diffusées sur les réseaux sociaux et partagées de millions de fois. Tout comme un petit film tourné en décembre 2020: à l’entraînement, il shoote depuis un coin du terrain. Et il aligne 105 paniers consécutifs.

Steph Curry a perfectionné sa technique de tir au fil des ans. © GETTY

C’est le fruit de séances de travail qui lui ont permis de mettre ses mains et son cerveau sur une même ligne. Il n’a jamais arrêté de bosser. Même pas en 2020 quand la NBA a été suspendue en raison du Covid, quand les joueurs n’avaient plus accès aux centres d’entraînement. Pour la première fois depuis son adolescence, Steph Curry a passé une quinzaine de jours sans shooter. Il a alors commandé un panier sur le web, il a passé cinq heures à l’assembler et à l’installer dans son allée de garage. Ainsi, il a pu reprendre sa passion pour le tir. Après avoir peint lui-même une ligne délimitant la zone à trois points.

SES AUTRES POINTS DE TRAVAIL

«On ne devient pas le meilleur tireur de l’histoire en faisant des trucs que les autres font»: c’est signé Brandon Payne, qui entraîne Steph Curry depuis 2011. Ils ont alors cherché des techniques d’entraînement innovantes censées perfectionner encore son shoot, mais aussi l’aider à améliorer d’autres aspects de son basket. Il a ainsi beaucoup travaillé son dribble, devenu l’une de ses autres armes favorites. On le voit lors de chaque échauffement, quand il utilise en même temps ses deux mains et deux ballons. Ou quand, le regard masqué, il dribble avec un ballon de basket et une balle de tennis.

Grâce à cet art développé du dribble, depuis le collège, il est capable de créer des espaces pour tirer ensuite. C’est ce qui le distingue des autres grands tireurs de l’histoire du basket, dont son père, qui attendaient de recevoir le ballon à la bonne place pour tenter leur chance ensuite. Steph Curry totalise actuellement 3.117 essais réussis à trois points en treize saisons de NBA. Dans 38% des cas, il n’a pas eu besoin d’être servi par un coéquipier. C’est un autre record du bonhomme. À titre de comparaison, lors des trente premières saisons qui ont suivi l’introduction des paniers à trois points, seulement 15% des essais réussis étaient unassisted.

Avec Payne, Curry a passé des milliers d’heures dans la salle d’entraînement pour perfectionner encore son travail avec les pieds et les mouvements de son corps. Toujours avec le même objectif: créer du shooting space. Histoire de copier Lucky Luke et de tirer plus vite que son ombre. Ensemble, ils ont développé différentes techniques pour que Curry puisse créer des espaces partout derrière la ligne des trois points. Son entraîneur a fait ce laïus sur la chaîne ESPN: «Quand le panier est à six heures, Steph peut tirer de n’importe quelle heure. De trois à neuf heures, et de partout entre ces deux endroits. Il faut voir ça comme des briques de lego: ses différentes techniques, son dribble, sa façon de positionner ses pieds, tout ça lui permet d’être efficace de n’importe où.» Les deux hommes ont imaginé des codes qui n’appartiennent qu’à eux. Chaque mouvement du joueur porte un nom bien spécifique. Il est ici question de behind slide ou de between shift par exemple.

Pour résister aux défenseurs costauds, comme Jaylen Brown de Boston, Curry a pris plusieurs kilos de muscles ces dernières années. © GETTY

Important aussi: réagir à l’instinct et à la vitesse de l’éclair aux méthodes employées par les défenseurs pour contenir Curry. «Quand ils essaient quelque chose, ils s’exposent autre part», raconte Payne. Et le recordman s’engouffre alors dans les ouvertures qu’ils créent. Étant donné qu’au fil des années, les défenses se focalisent de plus en plus sur Curry, manient différents systèmes et placent parfois plusieurs défenseurs sur lui, la lecture du jeu de ces défenses est aussi devenue capitale pour lui. Cet apprentissage théorique le passionne autant que les séances de tirs. Et il y a un maître-mot: la patience. Il sait qu’il ne doit pas se presser, qu’il finira toujours par trouver une ouverture et qu’il pourra ensuite tirer.

Le système de jeu mis en place depuis la saison 2014-2015 par le coach des Warriors, SteveKerr, lui est bien utile aussi. Il exige que le ballon et les joueurs circulent énormément, et Draymond Green endosse le costume d’un chef d’orchestre atypique. Forcément, des ouvertures apparaissent à un moment ou l’autre. Pour Curry mais aussi pour l’autre tireur attitré de l’équipe, Klay Thompson. Ils sont surnommés The Splash Brothers. Dès que l’un d’eux est marqué à la culotte, l’autre peut planter une banderille à trois points. Comme Curry l’a déclaré dans le New York Times, l’adversaire n’a plus qu’à choisir son poison…

SON CORPS TRANSFORMÉ

Avec ses airs câlins, son look de gendre idéal et sa bouille de bébé, Steph Curry est immensément populaire aux États-Unis et dans le monde entier. Le fait qu’il soit un gars normal joue aussi en sa faveur. Il mesure 1m91 et pèse nonante kilos, ce n’est pas un Superman comme LeBron James par exemple, qui fait 2m03 et 113 kilos. «Je ne saute pas à plusieurs mètres de haut et je ne fais pas des dunks spectaculaires. Les gens normaux ne sont pas capables de faire ça non plus. Par contre, tout le monde est capable de dribbler et de shooter. Moi un peu mieux que les autres, tout simplement.»

Steph Curry en pleine danse après un shoot à trois points réussis. © GETTY

Après ses humanités, il est dans un premier temps victime de sa morphologie. Les grandes universités sont à peine intéressées par le profil du fils de. On le trouve trop petit, trop maigre. Il ne fait alors que septante kilos. On l’estime trop juste pour viser une carrière en NBA. Seul le petit collège de Davidson est intéressé, mais il ne se laisse pas abattre. Il est convaincu que Dieu a tracé un chemin pour lui, et en tant que grand croyant, il sait qu’il va avancer sur cette route.

Après trois ans avec les Wildcats et un record de paniers à trois points en NCAA, il passe chez les Golden State Warriors en 2009. En tant que septième choix de la draft, ce qui confirme qu’on ne le voit pas comme l’un des plus grands talents de sa génération. Mais dès sa première saison, il termine deuxième du classement du Rookie of the Year. Les malheurs commencent alors à s’enchaîner. Sa cheville droite n’arrête pas de lui jouer des tours, il doit être opéré en 2011 et 2012. On doute de son avenir. Certains l’enterrent déjà. Mais pas les décideurs des Warriors. Ils prolongent son contrat de quatre ans. Curry traverse une période compliquée, mais elle lui apprend beaucoup et il en profite pour travailler son corps. Il dira plus tard que ce fut «un mal pour un bien.» Durant sa rééducation, il croise la route de Brandon Payne, un homme qui va accélérer sa montée vers les sommets de la NBA.

Les innombrables séances au gymnase doivent consolider ses chevilles, mais aussi lui apporter quelques kilos de muscles supplémentaires. Curry vit pour ainsi dire dans cette salle et ça fait rire dans son club. «Hey, where is Steph? Ooh, he is in the weight room.» Steve Kerr, ancien coéquipier de Michael Jordan à Chicago, affirme que c’est le plus grand travailleur qu’il ait jamais rencontré.

Kerr dit que peu de joueurs sont capables, comme lui, de rester collés au sol. Il est super solide sur ses appuis, ce qui lui permet d’encaisser les coups d’adversaires plus costauds quand il est loin du panier et qu’il tire, mais aussi sous le panier, le terrain de jeu des géants du championnat. Ce processus lui a pris des années et il a encore progressé sur ce point en 2020, quand le basket a été mis à l’arrêt pendant huit mois. Curry en a profité pour passer encore plus de temps à la salle de musculation. Il a continué à prendre des kilos de muscles, pour arriver à nonante. Il faisait huit kilos de moins quand il a été drafté en 2009.

Cette évolution, avec son dribble et sa vitesse, lui a permis de convertir 61 et 57% de ses essais sous le panier (à moins de trois mètres) lors des deux dernières saisons. Ça représente un quart de ses tirs. Alors qu’il n’est pas spécialement grand par rapport à la moyenne des joueurs. Ça lui est bien utile quand les défenseurs le marquent de très près au-delà de la ligne à trois points. Et s’ils lui empêchent l’accès au panier, il tente sa chance à distance, tout simplement. Plus vite que son ombre.

Un autre point joue pour lui: sa condition physique phénoménale. Il est capable de shooter après avoir dribblé, mais aussi de multiplier les courses. Il change de direction à la vitesse de l’éclair et il bouge jusqu’au moment où les défenseurs finissent par perdre sa trace. Alors, il tire. Jason Kidd, le coach des Dallas Mavericks, l’a résumé durant les play-offs de la saison dernière: «Il est l’athlète à la meilleure condition de notre sport. Il n’arrête jamais de bouger.»

SA CONFIANCE EN LUI

Spicy Curry est, sur les parquets, l’un gars les plus charmants du championnat américain. À côté de ça, il dégage une exceptionnelle confiance en lui. Et il amuse la galerie avec ses célébrations chaque fois qu’il marque un panier improbable de plus. Il y a ses gestes, ses petites danses. Des célébrations devenues virales lors de la dernière finale en date.

Le tireur infernal s’est déjà comparé à Lionel Messi, aussi peu bling-bling que lui. Curry n’est pas Cristiano Ronaldo. Il estime qu’il est le meilleur basketteur de la planète et ça le motive. «Pour atteindre le niveau que j’atteins dans chaque match, il faut penser comme ça. Il faut toujours se dire qu’on doit continuer à progresser. Même si je sais que c’est un peu bête de parler comme ça à 34 ans.»

Comme de nombreux athlètes de haut niveau, il cultive un côté revanchard, notamment par rapport aux critiques qui minimisent son niveau et son apport dans les résultats des Warriors. Quand il vient de jouer une mauvaise première mi-temps, il va directement voir les commentaires négatifs sur Twitter. Pour se donner «un bon coup de pied au cul.» Un geste que sa femme Ayesha fait au sens propre, un rituel dans le couple.

Les intimes de Steph Curry savent que sa motivation et ses aspirations sont sans limite. Il y a quatre ans, nous avions rendu visite à Ron Adams, l’entraîneur adjoint des Warriors. Il nous avait notamment fait cette confidence: «Quand je le vois s’entraîner pendant l’été, je me dis qu’il a une envie énorme de devenir un des meilleurs basketteurs de tous les temps.» Et ses records à trois points ne sont pas un but en tant que tel. Il dit ainsi: «J’essaie surtout de prendre du plaisir. Et je verrai bien où j’en serai, le jour où je m’arrêterai.»

Il y a en tout cas débat dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux: Steph Curry a-t-il déjà sa place dans le top 10 des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA? Quoi qu’il en soit, il y a déjà un titre que personne ne lui conteste, pas même ses plus farouches détracteurs: il est le meilleur tireur de l’histoire. Pour lui, ce n’est qu’une suite logique, c’est le plan qu’il avait en tête il y a bien longtemps. Parce qu’il y a eu le conseil de sa mère. Et ses séances interminables avec son père, quand il enchaînait les essais à distance. Il fallait mettre le ballon dedans pour ne pas devoir courir à sa poursuite dans la boue. Un quart de siècle plus tard, ce sont les défenseurs qui lui courent après.