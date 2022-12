Le système D’Onofrio

Nicolas Taiana – 264 pages – 24,90 euros – Éditions Kennes – kenneseditions.com

Écrite dans le cadre d’un projet avec l’émission #investigation de la RTBF, cette biographie non autorisée retrace le parcours passionnant de l’un des personnages clé du football belge et international de ces dernières décennies. De ses débuts méconnus il y a une quarantaine d’années à son rôle plus récent dans l’arrivée d’investisseurs étrangers dans notre championnat, l’histoire de l’ancien vice-président du Standard est un symbole du foot- business: il raconte comment le foot s’est développé jusqu’à l’arrêt Bosman, corruption et dessous de table compris, la flamboyance des années nonante auprès des Zidane, Deschamps, Henry & co ou encore l’évolution du métier d’agent qu’il a contribué à créer. Une enquête de longue haleine rehaussée par la plume de notre collaborateur Nicolas Taiana.