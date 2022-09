Le nouveau chouchou d’Anderlecht et la tempête anversoise: voici le menu de votre mensuel Sport/Foot Magazine en septembre

Vendredi, le nouveau magazine Sport/Foot Magazine sortira dans tous les magasins et bonnes librairies. Voici ce que vous pourrez y lire !



La Coupe aux grandes oreilles, le trophée de club le plus convoité dans le monde, fait appel à l’imagination. Quelle est la formule magique pour réussir à le gagner ? Sport/Foot Magazine l’a découvert pour vous. Dans ce numéro, nous revenons sur dix performances mémorables de clubs belges dans le cadre de la plus prestigieuse des compétitions européennes. On reviendra notamment sur l’épopée du FC Bruges, le seul club du Royaume à avoir disputé la finale de la Coupe d’Europe I, l’ancêtre de la Champions League.

Dossier Champions League



Dans ce nouveau numéro, nous nous intéressons également au football en dehors de nos frontières. Dans un entretien avec Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern Munich nous expliquera les accents différents qu’il veut mettre en place dans le jeu du Rekordmeister pour sa deuxième saison à sa tête.

Nous nous intéresserons aussi à l’ancien fauché du foot européen, le FC Barcelone, qui a sorti le chéquier et son sac à malices tout au long de l’été pour tenter de récolter une belle moisson de titres à la fin de la saison.

Fabio Silva, le nouvel attaquant des Mauves a la cote



Notre Jupiler Pro League sera évidemment aussi au coeur de ce nouveau numéro. Nous nous sommes longuement entretenus avec Fábio Silva, le nouveau chouchou du public anderlechtois. Nous sommes aussi allés à la rencontre de Christian Burgess, le « Jésus végétalien » de l’Union Saint-Gilloise, qui veut aussi être un modèle en dehors du terrain. Bernd Storck nous expliquera comment il essaie d’appliquer sa philosophie d’entraîneur à Eupen, son quatrième club dans le championnat belge.

On reviendra aussi sur le retour de l’Antwerp au sommet du football belge. Le matricule 1 est l’un des favoris aux lauriers à la fin de la saison. Réussira-t-il son pari ?

Saviez-vous que les Américains sont devenus le plus grand groupe d’investisseurs étrangers dans le football belge ? Comment cela se fait-il ? Nous sommes allés enquêter.



Retrouvez tous ces articles et bien d’autres dans le nouveau numéro de Sport/Foot Magazine de ce mois de septembre.