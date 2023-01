Le bon vingt

Dans un football belge de plus en plus ouvert à la mise en exergue de ses jeunes talents, ils sont nombreux à rêver d’un avenir doré. Focus sur vingt talents en vue sur nos pelouses professionnelles cette saison, avec des pieds remplis de talent et un appétit gargantuesque de ne pas s’arrêter au statut de comète. Les nouveaux porte-étendards du savoir-faire national, ce sont eux.

ENOCK AGYEI

Ailier RSCA Futures 2005

À la fois créateur et provocateur quand le ballon croise la route de son pied gauche, l’ailier est l’un des hommes en vue du RSCA Futures depuis le début de la saison dans l’antichambre de l’élite. Capable de faire des différences par le dribble ou par la passe grâce à son flair au-dessus de la moyenne, il sera sans doute l’un des prochains enfants de Neerpede à faire le grand saut vers la Pro League.

AMEEN AL-DAKHIL

Défenseur central Saint-Trond 2002

Passé par Anderlecht, mais essentiellement formé au Standard, le grand défenseur droitier avait été lancé par Mbaye Leye avant de se retrouver écarté par Luka Elsner. Pour poursuivre sa progression, il a préféré prendre le large et s’installer dans la solide défense trudonnaire de Bernd Hollerbach. Souvent à gauche, il brille avec sa pointe de vitesse et sa lecture des trajectoires qui compensent un corps parfois encore frêle pour le combat.

CIHAN CANAK

Milieu offensif Standard 2005

Avec des centres à la trajectoire délirante comme carte de visite, le petit format offensif liégeois a rapidement confirmé sous les yeux de l’élite les raisons qui en faisaient l’un des hommes les plus cotés de la formation rouche. Capable d’évoluer sur un côté, mais surtout redoutable quand il peut venir combiner entre les lignes, Canak n’a pas froid aux yeux et a plutôt chaud aux pieds. Un differencemaker en série.

ZENO DEBAST

Défenseur central RSC Anderlecht 2003

Invité à faire partie du voyage diabolique au Qatar malgré un CV encore très pauvre en matches de haut niveau, le défenseur peine encore à briller dans l’art du jeu sans ballon, entre duels mal calibrés ou position du corps pas toujours optimale. Dans une équipe qui veut repartir de l’arrière, par contre, son aisance balle au pied est un régal, à courte comme à longue distance.

JULIEN DURANVILLE

Ailier RSC Anderlecht 2006

Une pointe de vitesse qui vaut un surnom. Malgré une blessure qui retarde son éclosion, L’Éclair n’a pas prévu de traîner en route. En plus d’un sens du démarrage qui rappelle les appuis solides de Jérémy Doku, Duranville propose une conduite de balle aérienne et des dribbles maîtrisés à un rythme qui ne laisse normalement pas de place au contrôle. Un joueur de débordement qui devrait bientôt faire irruption dans les hautes sphères du foot. À toute vitesse, évidemment.

BILAL EL KHANNOUSS

Milieu offensif KRC Genk 2004

Sensation d’un début de saison majuscule des Genkies, le nouveau maestro du jeu limbourgeois a les appuis puissants et le flair délicat de ceux qui dictent le tempo. Mobile, souvent disponible entre les lignes, le demi-finaliste du Mondial qatari s’imbrique à merveille dans le chaos organisé de Wouter Vrancken, grâce à une vista qui l’amène toujours là où le jeu a besoin de lui.

MALICK FOFANA

Ailier La Gantoise 2005

Chez des Gantois qui peinent à faire briller leur jeunesse, Fofana est prêt à dynamiter les préjugés. Ses premiers appuis et ses hanches élastiques sont un cauchemar pour les défenseurs, qui le voient vite se transformer en danseur insaisissable. Les déchets sont encore nombreux, mais une fois épuré, le jeu du diamant buffalo a tout pour briller dans l’écrin de la Ghelamco Arena.

MIKA GODTS

Ailier KRC Genk 2005

Son conflit avec Genk autour de son avenir ne doit pas éclipser ses six buts en Challenger Pro League, pour sa découverte du monde professionnel. Pas plus que ces différences permanentes qu’il crée avec sens du dribble, de la profondeur et du jeu. Un ailier construit entre des appuis à la dynamite et des yeux qui trouvent toujours la faille dans la défense adverse, avec une faculté épatante à multiplier les bons choix à son jeune âge.

MANDELA KEITA

Milieu central OH Louvain 2002

Son potentiel physique avait très vite tapé dans l’œil de grosses écuries. En plus de la maison-mère de Leicester, les scouts du Milan AC se sont très vite intéressés à ce milieu de terrain capable de se faufiler entre les ronds centraux les plus huppés de l’élite avec une puissance cotonnée, presque fluide. Pas encore prêt à contrôler le cœur du jeu à cause d’une lecture des évènements encore défaillante et moins en vue à Den Dreef cette saison, il garde toujours l’avenir devant lui.

NOAH MBAMBA

Milieu central Club Bruges 2005

Lancé à seize ans dans le grand bain de la Ligue des Champions, en face des hommes de Pep Guardiola, le joyau de la formation blauw en zwart n’a pas encore explosé sur la scène nationale. Si le potentiel ballon au pied est évident, entre une élégance indéniable et une facilité insolente à casser les lignes, les limites défensives sont encore trop préjudiciables pour un joueur qui semble appelé à s’installer en charnière ou devant la défense. Pour cela, il faudra grandir dans le jeu sans ballon.

KEN NKUBA

Ailier Charleroi 2002

Lancé très tôt par Felice Mazzù, puis éclipsé par des coaches réticents à lancer de jeunes joueurs et une grave blessure, le joueur de flanc a explosé quand Edward Still l’a repositionné dans les couloirs qui flanquaient sa défense à trois. Plus décisif que jamais, capable de faire des différences dans la profondeur ou ballon au pied et devenu expert du centre en retrait après avoir débordé son vis-à-vis, il ne devrait plus faire de vieux os dans le Pays Noir.

LUCAS NOUBI

Défenseur central SL16 FC 2005

Déjà lancé dans le grand cirque de l’élite la saison dernière, le défenseur le plus coté de l’Académie liégeoise se fait les dents un échelon plus bas, face aux robustes attaquants de Challenger Pro League. Patron de la défense, souvent flanqué du tout aussi jeune et prometteur Noah Mawete, Noubi est à l’aise ballon au pied et déjà chevronné dans sa lecture des trajectoires et la justesse de ses déplacements. La puissance défensive semble n’être qu’une question de temps.

LUCA OYEN

Ailier KRC Genk 2003

Cette saison devait être la sienne, jusqu’à ce que ses ligaments croisés offrent les spotlights et l’explosion à son compère Bilal El Khannouss. Oyen, c’est un meneur de jeu posé sur le flanc parce que son corps n’est pas encore prêt à encaisser les chocs du cœur du jeu. Alors, c’est entre les lignes qu’il s’amuse, hors de portée des défenseurs qu’il sait effacer en un crochet ou dérouter en inventant une passe que seuls ceux qui sentent le jeu sont capables de voir.

TOM POITOUX

Gardien SL16 FC 2005

Placé entre les perches du SL16 FC, en alternance avec un Matthieu Epolo également né en 2005 et troisième gardien du noyau pro des Rouches, Poitoux se distingue par un jeu au pied impressionnant à longue distance, et une présence déjà bien affirmée face aux filets. Si les erreurs de jeunesse coûtent forcément des buts et des points, l’expérience acquise si tôt à l’ombre de l’élite nationale comptera inévitablement pour l’avenir d’un gardien épatant sur sa ligne.

JORNE SPILEERS

Défenseur central Club Bruges 2005

Lancé cette saison par Carl Hoefkens pour la venue de Malines, puis en souffrance face aux contres rapides de Westerlo, le jeune défenseur montre une maturité étonnante pour son âge qui lui permet de sortir du lot lors des toujours disputées rencontres de Youth League. S’il a déjà le gabarit et la personnalité de l’emploi, la route est forcément encore longue à un poste où la concurrence est féroce et la confiance aux jeunes rare.

MARIO STROEYKENS

Attaquant RSC Anderlecht 2004

Souvent monté au jeu depuis la saison dernière, avec plus d’envie de bien faire que d’impact, le jeune dévoreur d’espaces des Mauves s’affirme de plus en plus au sein de l’élite belge. Ses déplacements et sa personnalité avaient séduit Roberto Martínez qui le suivait de près, mais ses prestations chez les pros n’ont pas encore justifié ces attentes, avec des choix souvent trop précipités pour être payants.

CHEMSDINE TALBI

Ailier Club NXT L’appétit de ceux qui veulent conquérir le monde à chaque prise de balle, et le déchet de ceux qui sont encore loin d’être prêts pour le faire. Là où son acolyte Mathis Servais est plus puissant et posé, Talbi est un joueur de percussion permanente, machine inarrêtable à faire des différences dont il ne sait pas encore systématiquement quoi faire. Une fois les imprécisions balayées par l’expérience, le moteur pourra vrombir très fort.

THIAGO PAULO DA SILVA

Arrière lateral SL16 FC 2004

Au poste sinistré d’arrière latéral, le Belgo-Brésilien a l’avantage de s’installer sur le côté gauche, terre désertique sur le sol national depuis de longues années. Avec l’intensité requise par l’évolution du poste et la technique de ceux qui savent déjouer un pressing, l’animateur du couloir gauche des U23 rouches a le profil du joueur qui peut décoller plus rapidement que prévu. Le replacement défensif est perfectible quand le jeu est à l’opposé, mais l’envie d’apprendre saute autant aux yeux que celle de faire des différences.

MAARTEN VANDEVOORDT

Gardien KRC Genk 2002

Jeté très tôt dans le grand bain hostile de la Ligue des Champions, souvent raillé pour les comparaisons évidemment démesurées avec Thibaut Courtois, le dernier grand produit de l’école des gardiens du Racing a déjà son transfert vers Leipzig en poche. Comme bon nombre de suiveurs assidus, les Allemands du futur ont été charmés par un jeu au pied déconcertant d’aisance, une lecture des trajectoires indispensable pour jouer loin de son but et une domination de la surface qui ne fait que croître avec les années.

ARTHUR VERMEEREN

Milieu défensif Antwerp 2005

Au sein d’une formation anversoise sortant à peine du désert, le jeune contrôleur du milieu de terrain pourrait bien jouer les porte- drapeaux. Lancé par Mark van Bommel pour affronter Bruges juste avant la trêve après être monté au jeu contre Ostende et Anderlecht, le milieu défensif de 17 ans a logiquement souffert dans l’impact face aux muscles du cœur du jeu brugeois, mais s’est aussi démarqué par sa lecture du jeu et son aisance pour recevoir le ballon.

Critères d’éligibilité Parce qu’il fallait bien placer des frontières à cette liste, les rédactions de Sport/Foot Magazine et Eleven Sports ont décidé de mettre en évidence de jeunes talents belges ou apparentés, formés sur le sol national et nés après le 1er janvier 2002, et donc toujours considérés comme U21. Bon nombre d’entre eux ont déjà foulé les pelouses de l’élite, pendant que d’autres se laissent découvrir dans l’antichambre qui a intégré quatre équipes U23 depuis cette saison. La liste n’est pas un classement, et ne se veut d’ailleurs pas exhaustive. Elle vise seulement à mettre en évidence des joueurs qui, dans le futur, pourraient se frayer une place plus ou moins en vue dans l’un des grands championnats d’Europe.

