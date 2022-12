Le ballon officiel de la Coupe du monde, plus respectueux que la FIFA elle-même

Respect, fair-play, responsabilité, passion, travail d’équipe. Ces mots sont écrits en espéranto sur le ballon officiel avec lequel a été disputée la Coupe du monde au Qatar. La FIFA vend ce ballon à 150 euros. Après que la fédération mondiale de football ait vendu au Qatar le peu d’amour-propre qui lui restait. Entre autres, en cédant aux exigences des dirigeants qataris et en interdisant le brassard de capitaine OneLove, en interdisant la consommation d’alcool à la dernière minute et en sacrifiant ce qui restait de crédibilité à la FIFA dans un discours d’ouverture hallucinant du président Gianni Infantino. Pour ceux qui souhaitent toutefois encore acheter le ballon Al Rihla, il est toujours en vente. «Ça ne va pas améliorer le monde», peut-on lire dans le communiqué de presse de la FIFA et d’Adidas. «Mais le ballon est néanmoins un symbole de cosmopolitisme, d’égalité et de tolérance». Il fallait oser. https://www.adidas.be/en/al-rihla-pro-ball/H57783. html