La légende Bill Russell

Onze titres en treize saisons de NBA. Cette stat inimaginable, c’est celle de Bill Russell, pivot défensif des Boston Celtics entre 1956 et 1969. Décédé le 31 juillet dernier, l’homme le plus titré de l’histoire du basket américain a enfin droit à son documentaire sur Netflix. Premier joueur noir à atteindre le statut de superstar de la NBA, Russell était aussi connu pour son engagement auprès de la communauté afro-américaine et pour ses combats pour l’égalité et la justice sociale. Dirigé par le réalisateur Sam Pollard, nommé aux Oscars, le film revient sur le parcours du Père de la Défense et bénéficie de nombreux témoignages de premier ordre. En plus de Russell himself, qui d’ailleurs fourni énormément d’archives personnelles, des joueurs légendaires tels que Steph Curry, Magic Johnson, Larry Bird, Isiah Thomas, Chris Paul ou Julius Erving se sont prêtés au jeu pour un casting cinq étoiles.

Bill Russell: Legend, à partir du 8 février sur Netflix