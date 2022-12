La grande encyclopédie des Diables rouges

Geert Lambaerts et Dominique Paquet – 432 pages – 54,99 euros – Éditions Borgerhoff & Lamberigts – borgerhoff-lamberigts.be

Le 1er mai 1904, l’équipe nationale belge de football jouait son premier match international, contre la France à Uccle. La longue histoire des Diables rouges, avec plus de 800 matchs officiels auxquels ont participé plus de 700 joueurs différents, est désormais consignée dans une véritable encyclopédie. Un ouvrage auquel ont travaillé pendant deux ans les co-auteurs Geert Lambaerts et Dominique Paquet qui signent un livre de référence unique comprenant l’histoire et les fiches techniques de tous les matches et tous les tournois de 1904 à 2022, ainsi que les portraits de chaque joueur ayant eu l’honneur de porter au moins une fois la tunique des Diables rouges.