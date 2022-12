La fureur Delire

Pierre Danvoye – 224 pages – 24,90 euros – Éditions Kennes – kenneseditions.com

«2011. Marc Delire traite de ‘veaux’ des supporters du Standard qui dérapent et envoient des fumigènes sur la pelouse… Je suis peut-être le premier commentateur à être entré dans le dictionnaire du parfait petit supporter. Aujourd’hui, quand les gens évoquent les supporters du Standard, ils parlent de veaux. J’en ai pris plein la tronche, mais je suis entré dans l’inconscient collectif, et j’en suis fier.» Dès les premières lignes de ce livre d’entretien, le ton est donné: l’homme de 58 ans ne s’excuse pas d’être qui il est. «Marc Delire est un furieux qui s’assume» annonce d’ailleurs la quatrième de couverture. Au fil des chapitres déclinés sur le thème des sept péchés capitaux, on retrouve le franc-parler habituel du plus clivant des commentaeurs, qui évoque ses rares amis, ses innombrables emmerdes et sa vision du foot.