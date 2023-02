La chasse au provhain Evenepoel est ouverte

En ce début de saison, le paysage professionnel cycliste semble tiré d’une brochure touristique vantant Égypte: on ébauche des structures pyramidales partout. La chasse aux jeunes talents n’a jamais été aussi intense.

L’été dernier, la nouvelle a secoué le milieu du cyclisme belge: l’avant-veille du Tour de l’Avenir, le prometteur grimpeur William Junior Lecerf a appris que l’équipe U23 de Lotto-Soudal n’allait plus investir en lui. Lecerf avait signé un contrat dans la nouvelle équipe formatrice de Patrick Lefevere à dater de 2023 et Lotto-Soudal avait jugé qu’il lui avait manqué de respect en n’attendant pas sa proposition. L’entourage du Flandrien de vingt ans avait rétorqué: «On nous a fait attendre trop longtemps.»

Quoi qu’il en soit, la saga illustre l’intensité de la chasse aux jeunes talents. Les bons coureurs émergent tôt, comme l’ont prouvé Remco Evenepoel, Tadej Pogacar et Egan Bernal ces dernières années. Il s’agit donc d’embaucher sans tarder les vedettes de demain.

Lecerf, quatrième au dernier Tour d’Italie U23, est un des onze Belges de l’équipe formatrice de Soudal – Quick Step, un groupe de quatorze coureurs U23 encadrés par le capitaine de route Jordi Warlop (26 ans). L’équipe ne manque pas d’expérience: le manager Bart Roosens a posé les fondations il y a une décennie avec Home Solution et l’année passée, l’équipe a fait son apparition dans le peloton continental de l’UCI sous le nom d’Elevate p/b Home Solution-Soenens. Mais désormais, elle porte donc le nom de Soudal – Quick Step.

Suite à la professionnalisation, les talents se distinguent plus tôt. En même temps, comme en football, les bureaux de management s’occupent de plus en plus de jeunes.» ROBBERT DE GROOT,, PERFORMANCE MANAGER D’INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

Roosens continue à piloter le projet et Kevin Hulsmans, l’ancien lieutenant de Tom Boonen, reste directeur d’équipe. «L’objectif est de repérer, de former des jeunes talents et de leur permettre de rouler au niveau WorldTour», explique Roosens. «J’aimerais voir un premier jeune en WorldTour d’ici deux ans.»

Une nouvelle Klein Constantia

Après quelques années d’interruption, Lefevere renoue avec la tradition d’une équipe formatrice. À la fin du siècle dernier, le manager avait déjà établi les contours de la structure pyramidale qui allait donner naissance à la fameuse équipe de formation Mapei, avec le sponsor Giorgio Squinzi. Ce vivier de division trois allait permettre à de futurs grands coureurs comme Fabian Cancellara, Filippo Pozzato et Michael Rogers d’émerger parmi l’élite mondiale.

Marco Brenner © GETTY

La naissance de Quick-Step, en 2003, s’est assortie de la mise sur pied d’une équipe de jeunes, qui comprenait entre autres Jurgen Van den Broeck. Un an plus tard cependant, cette filiale est passée sous l’égide de Relax-Bodysol, dont le trentenaire Nico Mattan était le chef de file et le guide de jeunes loups tels que Johan Vansummeren et Sébastien Rosseler, et quand le co-sponsor Marc Coucke (Bodysol) a rejoint Lotto en 2005, tous les liens de l’équipe avec Quick-Step ont été coupés.

Cian Uijtdebroeks © GETTY

Lefevere n’a repris l’idée que quand l’investisseur tchèque Zdenek Bakala a offert des perspectives à long terme à Quick-Step. En 2013, Etixx-iHNed a vu le jour, mais la filière a à nouveau été abandonnée fin 2016: Marc Coucke (Etixx) avait quitté le navire pour la seconde fois et si Bakala avait des poches profondes, elles n’étaient pas sans fond non plus.

Après une tentative avortée de réanimation avec de l’argent qui n’existait pas – le Team Monti s’est avéré mort-né début 2020 – Lefevere rêve de renouer avec le bon vieux temps, grâce à l’équipe de formation Soudal – Quick Step. «Klein Constantia (le nom de l’équipe en 2016, lors de la dernière saison, ndlr) a été une expérience fantastique. Une série de talents ont ainsi éclos: Julian Alaphilippe, Florian Sénéchal, Jan Hirt, Maximilian Schachmann, Rémi Cavagna, Jhonatan Narváez, Enric Mas… J’espère pouvoir rééditer ce succès.»

Olav Kooij © GETTY

Un meilleur métissage

Lefevere espère former des grimpeurs capables d’encadrer Remco Evenepoel, à terme, mais il se peut que l’équipe dirigée par Roosens recèle plus de coureurs de classiques, qui possèdent l’ADN de Quick-Step.

Ce noyau de jeunes est inscrit comme équipe continentale. Cette année, les Espoirs pourront donc déjà se mesurer aux Élites en compétition. Depuis 2020, le règlement UCI autorise en effet les échanges entre les équipes professionnelles et leurs viviers continentaux. En ProSeries, la catégorie la plus élevée après le WorldTour, les équipes professionnelles peuvent aligner deux jeunes. Dans les courses de classe 1, le troisième niveau, elles peuvent faire appel à un maximum de quatre Espoirs.

Il est possible d’échanger les pions dans l’autre sens aussi. Des coureurs de l’équipe première peuvent courir en classe 1 avec l’équipe Espoir (maximum deux) ou en classe 2 (un seul). Ça permet à certains coureurs d’entretenir leur rythme ou de reprendre progressivement la compétition après une blessure.

Ce changement de règlement a incité Lotto-Dstny à faire passer son équipe formatrice du niveau d’équipe de club national à celui de continentale. «On veut réduire le fossé qui sépare les U23 des Élites et obtenir un meilleur métissage entre les deux équipes», explique Kurt Van de Wouwer, qui dirigeait les Espoirs depuis 2017 et qui a été promu manager sportif de l’équipe professionnelle cet automne. «Comme dans le passé, nos Espoirs continueront à participer aux épreuves les plus prestigieuses de leur catégorie, comme le Giro U23, le Tour de l’Isard ou le Giro della Valle d’Aosta. On va aussi les aligner dans des courses du niveau 1.1 et 1. Pro, où ils pourront se mesurer aux professionnels et apprendre à leur contact.»

Focus sur la jeune génération

Si Quick-Step et Lotto s’appuient sur une longue expérience, de plus en plus d’équipes de premier plan sont en train de former leur propre pyramide. Intermarché-Circus-Wanty vient de poser la première pierre et aligne une nouvelle équipe continentale de jeunes. «Il y a deux ans, lors de notre promotion en WorldTour, on a misé sur l’expérience», explique le performance manager Aike Visbeek. «Maintenant, on mise sur une nouvelle génération de coureurs. On veut offrir à des jeunes talentueux la chance de progresser au sein du WorldTour. Cinq jeunes Belges vont effectuer leurs débuts à ce niveau cette année. Le lancement d’une équipe de formation continentale fait partie de notre stratégie. En étendant notre structure aux Espoirs, on veut offrir plus de chances de progresser aux jeunes.»

Quinn Simmons © GETTY

Kévin Van Melsen dirige le nouveau vivier de l’équipe wallonne. L’ancien champion de Belgique junior, âgé de 34 ans, a raccroché son vélo début octobre au terme d’une carrière qui lui a permis d’assister du premier rang à la progression de l’équipe, depuis les Amateurs, en 2009, chez Vérandas Willems. «La saison passée, on m’a déjà confié des jeunes coureurs comme Hugo Page. Ça m’a procuré une grande satisfaction. Après douze années en professionnels, je peux maintenant transmettre mon expérience aux jeunes et les préparer, en espérant qu’ils soient bientôt en mesure de rejoindre le WorldTour.»

En étendant notre structure aux Espoirs, on veut offrir plus de chances de progresser aux jeunes.» AIKE VISBEEK, PERFORMANCE MANAGER INTERMARCHÉ-CIRCUS-WANTY

Les initiatives belges ne constituent pas des exceptions. Une équipe comme DSM, où l’âge moyen est de 24 ans, est en soi une équipe de formation améliorée. En Allemagne, BORA-hansgrohe vient de s’associer avec deux écuries continentales: l’allemande Lotto-Kern Haus et l’Autrichienne Tirol-KTM, qui a formé, entre autres, Marco Haller, Patrick Konrad, Gregor Mühlberger et Lukas Pöstlberger. Bahrain Victorious a conclu un accord avec la formation continentale italienne Cycling Team Friuli, où il a déjà recruté Jonathan Milan et Fran Miholjevic et fait maintenant mûrir les Italiens Nicolò Buratti et Alberto Bruttomesso, en attendant leurs débuts en WorldTour, en 2024. L’EF Education-Nippo Development Team approvisionne l’équipe de Jonathan Vaughters depuis une saison. Cette équipe de jeunes continentale a d’ailleurs intégré le Danois Michael Valgren, trentenaire, lauréat du Circuit Het Nieuwsblad et de l’Amstel. Suite à sa fracture du bassin en juin, il y prépare son retour, tout comme Guillaume Van Keirsbulck chez Alpecin-Deceuninck en 2021.

Carlos Rodriguez © GETTY

Un socle plus large

La plupart des équipes du WorldTour ont donc formé une équipe Espoir, mais la chasse aux talents bat également son plein dans les divisions inférieures. Elle a gagné en intensité depuis que des coureurs comme Remco Evenepoel, Carlos Rodríguez, Quinn Simmons, Marco Brenner et Cian Uijtdebroeks ont sauté avec succès le cap des Espoirs, même s’ils restent des exceptions. Depuis quelques années, le nombre de coureurs de moins de vingt ans augmente progressivement en WorldTour: le 1er janvier 2019, Evenepoel était le seul alors qu’ils sont onze en ce début de saison.

Alec Segaert © GETTY

Patrick Lefevere a embauché un scout à temps plein pour repérer les jeunes talents. Johan Molly a déjà effectué ce travail quand il était soigneur. Il doit maintenant détecter les meilleurs éléments des catégories d’âge et les attirer dans l’équipe de formation de Soudal – Quick Step.

«Cette guerre débute de plus en plus tôt», raconte Robbert de Groot, responsable de la formation chez Jumbo-Visma. «Le sport se professionnalise, ce qui signifie que les jeunes s’entraînent mieux et que les talents se distinguent plus tôt. En même temps, on assiste à une évolution importante du point de vue commercial: les bureaux de management s’occupent de plus en plus des jeunes, comme en football. Cependant, le recrutement des jeunes n’est pas la seule piste à suivre. On doit aussi chercher les coureurs qui émergent plus tard ou ceux qui sont issus d’autres disciplines du cyclisme, voire d’autres sports.»

Soudal – Quick Step collabore formellement depuis un mois avec Balen BC, l’équipe de jeunes fondée en 1948 et dont ont fait partie Boonen et Evenepoel. C’est aussi là que le directeur sportif Wilfried Peeters a appris les ficelles du métier. L’objectif est d’élargir le socle afin d’assurer un afflux durable de talents vers l’équipe de formation, puis en WorldTour.

En 2021, Intermarché-Circus-Wanty a mis au point l’Ardent Group Cycling Academy, du nom du groupe dont fait partie le sponsor, Circus. L’équipe compte insuffler plus d’oxygène à la base de sa pyramide, notamment en apportant son soutien aux clubs affiliés à la ligue francophone de cyclisme. Par exemple, elle récolte des fonds durant des soirées de gala, pour ensuite distribuer du matériel, des bons d’achat et des allocations aux clubs de formation et aux écoles de cyclisme de Wallonie.

UAE Team Emirates soutient le Team Pogi, le vivier de Tadej Pogacar, fondé en 2021. En plus d’une équipe de coureurs de dix à 18 ans, le Team Pogi propose une école de cyclisme aux enfants à partir de six ans. Le Suisse Jan Christen (18 ans), déjà membre du Team Pogi et champion du monde de cyclo-cross Junior l’an dernier, a signé un contrat jusqu’en 2027 chez UAE Team Emirates, qui lui permet de mûrir cette saison au niveau intercontinental, sous l’aile d’Axel Merckx.

Jumbo-Visma a établi un programme de formation il y a quelques années déjà. L’équipe néerlandaise s’est associée avec la fédération cycliste nationale et le comité olympique néerlandais afin d’offrir un suivi optimal aux talents du cru, dès l’âge de quatorze ans, en matière d’entraînement, de nutrition et de développement personnel. CyclingClassNL, comme s’appelle le programme, est le portail de l’équipe U23 de Jumbo-Visma.

CyclingClassNL a déjà porté ses premiers fruits. Le 1er janvier, deux coureurs issus de ce programme, Menno Huising (18 ans) et Jelle Boonstra (18 ans), ont rejoint l’équipe U23, qui a déjà fourni des talents à l’équipe WorldTour, comme le sprinteur Olav Kooij. Par ailleurs, Nienke Veenhoven et Rosita Reijnhout ont obtenu un contrat au sein du Women’s WorldTeam. Les deux jeunes filles, âgées de 18 ans, peuvent désormais rêver de marcher sur les traces de Marianne Vos.

«Grâce à CyclingClassNL, on contribue à la percée de grands coureurs néerlandais, mais on est aussi très attentifs à ce qu’il se passe au-delà de nos frontières», explique le team manager Richard Plugge. «Car peu m’importe qu’un coureur soit néerlandais ou étranger, pour autant que Jumbo-Visma soit la meilleure équipe du monde. On a achevé la saison en tête du classement UCI. En formant nous-mêmes une grande partie de nos meilleurs coureurs, on s’assure de rester numéro un à long terme.»

AG2R-Citroën a la plus longue tradition Des toutes les formations de l’élite, c’est AG2R-Citroën qui possède la plus longue tradition en matière de formation. L’équipe a fondé son école en 2001. Tous les coureurs de l’équipe Espoir, basée à Chambéry, combinent le sport avec des études universitaires, la plupart avec succès: 80% d’entre eux réussissent leurs examens et 46 coureurs sont déjà passés professionnels. En 2008, AG2R-Citroën a adjoint au noyau U23 une équipe de Juniors. Près de la moitié (quatorze) des 29 coureurs de l’actuel WorldTeam ont été formés par AG2R. Parmi eux, Benoît Cosnefroy, Aurélien Paret-Peintre et Nans Peters, mais aussi l’ancien chef de file Romain Bardet (Team DSM) et le vainqueur d’étape à la Vuelta Clément Champoussin (Team Arkéa-Samsic).

Groupama-FDJ opte pour une cure de rajeunissement drastique Groupam-FDJ est l’équipe qui mise le plus radicalement sur les jeunes cette année. Les sept coureurs qui ont intégré l’équipe cet hiver sont tous issus de son vivier continental. Un huitième jeune, le sprinteur Paul Penhoët, a sauté le pas en août. En 2022, les U23 de Groupama-FDJ ont été sacrés meilleure formation continentale de leur catégorie pour la deuxième saison d’affilée. En embauchant massivement des jeunes, le manager général, Marc Madiot, veut créer un noyau offensif qui puisse se distinguer dès cette année dans les épreuves de la Coupe de France et à la Vuelta. Madiot place ses espoirs dans un grimpeur, Lenny Martinez, et dans le puncheur Romain Grégoire. «Compte tenu de leur ambition, de leur talent et du travail qu’ils ont accompli, on n’ira pas en Espagne pour apprendre, mais pour briller», a déclaré l’enthousiaste manager.

William Junior Lecerf © GETTY