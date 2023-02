Analyse FORCES

48 victoires en 2022, autant que UAE Team Emirates et Soudal – Quick Step, avec en plus le succès de Vingegaard au Tour. Un coup de maître, réussi grâce aux efforts surhumains de Van Aert et Roglic, conclus par l’invincible Danois. Pour ne pas éveiller l’impression que les Néerlandais sont relégués au rang de valet dans une formation néerlandaise, Jumbo-Visma a enrôlé les leaders nationaux. Ou plutôt réengagé, car Wilco Kelderman et Dylan van Baarle ont déjà couru pour Rabobank, le prédécesseur de Jumbo.

SURPRISES

L’année passée déjà, on avait parlé de Olav Kooij. C’était bien vu de notre part: à vingt ans, il a accumulé douze succès l’année dernière. Il doit maintenant remettre le couvert dans des épreuves plus relevées. Le Britannique Thomas Gloag a enlevé une étape du Tour de l’Avenir et a ensuite intégré l’équipe pro. Il a très bien tenu bon dans les classiques italiennes. Les nouveaux venus se découvrent souvent des forces nouvelles et signent des prestations qu’ils n’auraient pas crues possibles. Qui sait, ce sera peut-être le cas du champion de Hongrie, Attila Valter.

FAIBLESSES

Pogacar s’est laissé battre au dernier Tour, mais ça ne lui arrivera pas une deuxième fois. Vingegaard est-il capable de le dominer, homme contre homme? Roglic s’est fait opérer de l’épaule, ce qui a retardé sa préparation. Il veut être au sommet de son art au Giro, mais ce sera un rien trop tôt. Tobias Foss est confronté à un problème prévisible: l’équipe compte trop de leaders et il est barré. Le contrat du champion du monde du contre-la-montre arrive à terme et il a déjà laissé entendre qu’il préférait ne pas le prolonger. Ça grogne chez Jumbo, le sponsor principal, ce qui n’est pas de bon augure.

OBJECTIFS

Roglic sera flanqué d’une solide équipe au Giro. Celle qui soutiendra Vingegaard au Tour est tout aussi étoffée, mais moins en montagne. L’équipe semble vouloir contrôler la course sur le plat et laisser ensuite Vingegaard aux mains de Kuss et de Kruijswijk. Benoot est évidemment capable de gravir un col, mais pas tous les jours et pas dans le final. Van Aert doit enfin remporter une classique pavée. Il dispose des meilleurs lieutenants imaginables. Il n’est d’ailleurs pas exclu que Laporte, Van Baarle ou Benoot s’imposent si le déroulement des courses s’y prête.

Transferts IN

Thomas Gloag (espoir), Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe), Jan Tratnik (Bahrain Victorious), Attila Valter (Groupama-FDJ), Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

OUT

David Dekker (Team Arkéa-Samsic), Tom Dumoulin (arrêt), Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny), Chris Harper (Team Jayco-Alula), Mike Teunissen (Intermarché-Circus-Wanty)