Analyse FORCES

Le vilain petit canard est devenu un superbe cygne: Intermarché- Circus-Wanty a réalisé une saison de rêve alors qu’il faisait figure de nain. 24 victoires, dont des étapes du Giro, le GP de l’Escaut, Gand-Wevelgem, de jolis classements au Giro, au Tour et à la Vuelta. Louis Meintjes est devenu régulier et pourtant, qui croyait encore au Sud-africain? Mais la révélation, c’est évidemment Biniam Girmay (22 ans). On déconseille aux favoris du Tour des Flandres de l’emmener à proximité de la ligne. Girmay a remonté Van der Poel dans un sprint au Giro, même si ensuite, il a été éliminé à cause d’un bouchon de liège…

© National

SURPRISES

Hugo Page s’est distingué au Tour Down Under. Le Français est un peu plus qu’un sprinteur. Il a un bon contre-la-montre, mais il n’a pas encore gagné de course. Âgé

de 27 ans, Lorenzo Rota entame sa troisième saison en WorldTour. Il a éclos sur le tard et les autres équipes l’ont oublié. Pas ICW. Rune Herregodts a un passé en poursuite et est donc spécialiste des courses contre le chrono. Il développe beaucoup de watts dans les échappées et a un bon timing. L’étudiant en médecin âgé de 24 ans a déjà enlevé trois courses chez les professionnels.

FAIBLESSES

On ne remplace une demi-équipe après pareille saison que si on y est contraint. ICW n’a pas d’argent à consacrer à de gros transferts. Certains coureurs vont devoir se sublimer pour faire oublier Kristoff, Pozzovivo, Hirt et Hermans. Le manager Visbeek reconnaît honnêtement que la saison passée a été exceptionnelle et qu’il sera sans doute impossible de la confirmer. On ne peut pas relancer d’anciennes vedettes chaque fois. L’ancien champion du monde Rui Costa, par exemple, était tombé tellement bas qu’il est difficile d’espérer qu’il redevienne un tout grand coureur.

Biniam Girmay © GETTY

OBJECTIFS

Une étape du Tour, c’est ce dont rêve l’équipe depuis un certain temps. Girmay est chargé de la lui offrir, de préférence après avoir marqué des points dans les classiques flamandes. Si ICW était fort en haute montagne, il est désormais meilleur au sprint. L’Érythréen est en fait un sprinteur. En son absence, les jeunes Belges Gerben Thijssen et Arne Marit reçoivent leur chance. Mike Teunissen pourrait aussi se distinguer, mais le Néerlandais semble condamné au rang de lieutenant de Girmay. Bonifazio, transféré sur le tard, constituait une opportunité, mais il sera un mentor pour les sprinteurs belges plutôt qu’un rival.

Louis Meintjes © @CYCLINGMEDIA_AGENC

Transferts IN

Niccolò Bonifazio (TotalEnergies), Lilian Calmejane (AGR2-Citroën Team), Rui Costa (UAE Team Emirates), Dries De Pooter (espoir), Rune Herregodts (Sport Vlaanderen – Baloise), Arne Marit (Sport Vlaanderen – Baloise), Madis Mihkels (espoir), Tom Paquot (Bingoal – Pauwels Sauces – WB), Laurenz Rex (Bingoal – Pauwels Sauces – WB), Dion Smith (Team BikeExchange-Jayco), Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

OUT

Jan Bakelants (arrêt), Dimitri Claeys (arrêt), Théo Delacroix (St Michel – Mavic – Auber 93), Tom Devriendt (Q36.5 Pro Cycling Team), Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck), Jan Hirt (Soudal – Quick-Step), Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling Team), Andrea Pasqualon (Bahrain Victorious), Barnabás Peák (Human Powered Health), Domenico Pozzovivo (? ), Corné van Kessel (Deschacht-Hens-Maes), Kévin Van Melsen (arrêt)