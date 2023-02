Ineos Grenadiers

Analyse FORCES

INEOS s’est défait de l’image monotone des années Froome. L’équipe a récolté 39 victoires, avec panache, en 2022. Les Britanniques ne sont plus obligés de dominer. Ils veulent briller et c’est pour ça qu’ils ont déplacé leurs ambitions sur les classiques printanières. L’équipe n’a pu gagner le Tour, mais la troisième place de Thomas et la victoire de Pidcock à l’Alpe d’Huez ont largement compensé ce hiatus. C’est l’avantage de posséder un noyau étoffé: Daniel Felipe Martínez et Adam Yates étaient les leaders, mais d’autres se sont manifestés quand ils sont tombés malades. Egan Bernal retrouve ses sensations, après sa terrible chute. Il a beaucoup manqué à INEOS.

© National

SURPRISES

Le panache avec lequel Magnus Sheffield, âgé de vingt ans, s’est joué de Cosnefroy, Evenepoel et Matthews à la Flèche brabançonne est stupéfiant. Ben Turner avait auparavant usé le groupe de tête. Pidcock, le leader, était déjà soulagé d’avoir résisté. Avant, on aurait déconseillé un transfert chez INEOS à Thymen Arensman (23 ans), mais désormais, il n’est pas sûr qu’il doive se placer au service des autres. Il connaît rarement des jours sans. Leo Hayter est le frère cadet d’Ethan et est encore plus doué. Il a gagné le BabyGiro et Liège-Bastogne-Liège U23.

Thomas Pidcock © GETTY

FAIBLESSES

Van Baarle, Yates et Carapaz sont partis, Porte a pris sa retraite… INEOS semble se rétrécir. Les Britanniques estiment que leur jeune garde est en mesure de boucher les trous, mais ce n’est pas une garantie. Il paraît que Carlos Rodríguez, qui a éclaté, rejoindra Movistar en 2024. L’année passée, à 21 ans, il a roulé en tête à la Vuelta et au Tour de Lombardie: jadis, jamais INEOS n’aurait laissé filer pareil talent. Son mécène semble avoir de grands projets en football anglais, ça joue sans doute un rôle. En coulisses, des directeurs sportifs chevronnés ont été limogés. L’équipe trouvait que l’encadrement se reposait sur ses lauriers.

Filippo Ganna © GETTY

OBJECTIFS

Geraint Thomas envisage de prendre sa retraite, mais veut d’abord enfiler le maillot rose. Ses incursions précédentes au Giro se sont mal terminées: cette course est très différente du Tour. Il est possible que le jeune Arensman le surclasse en Italie. Bernal, Martínez et Pidcock sont les chefs de file au Tour. L’équipe décidera sur lequel miser en fonction de leur forme les semaines précédentes. Turner-Sheffield plus Pidcock sont de la dynamite sur les pavés. Si, en plus, INEOS parvient à actionner efficacement le gros moteur de Ganna… Carlos Rodríguez bénéficiera du soutien nécessaire à la Vuelta.

Geraint Thomas © GETTY

Transferts IN

Thymen Arensman (Team DSM), Leo Hayter (espoir), Michael Leonard (junior), Connor Swift (Team Arkéa-Samsic), Joshua Tarling (junior)

OUT

Andrey Amador (EF Education – EasyPost), Richard Carapaz (EF Education – EasyPost), Edward Dunbar (Team Jayco-Alula), Richie Porte (arrêt), Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Adam Yates (UAE Team Emirates)