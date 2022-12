Quelques questions atypiques à un acteur du championnat de Belgique: RENAUD EMOND – ATTAQUANT – STANDARD

La princesse Märtha Louise, quatrième dans l’ordre de succession au trône de Norvège, a renoncé à ses fonctions royales pour se consacrer à la médecine alternative avec son mari chaman. Toi, c’est quand la dernière fois que tu as dit non à tes parents?

RENAUD EMOND: Quand j’ai signé à Beveren à l’été 2013, je pense. J’avais 22 ans et c’était un pas important dans ma carrière. Le genre de transfert où tu n’as pas intérêt à te tromper. À l’époque, j’avais le choix entre Mons et Beveren. Évidemment, tout le monde me voyait signer à Mons. À commencer par mon père et le président Domenico Leone qui m’avait d’ailleurs demandé si je ne voulais pas rencontrer sa fille à l’occasion. Sauf que moi, contrairement à l’avis général, j’ai opté pour Beveren: je sentais mieux le projet. La suite m’a donné raison: un an plus tard, Mons était relégué.

Le service de messagerie SMS (pour «Short Message Service») a fêté ses trente ans en décembre. Il est de qui le message le plus improbable que tu as reçu pendant toutes ces années?

EMOND: Ce sont surtout des messages vocaux qui étaient improbables. Il faut dire que j’ai traîné pendant longtemps le répondeur type de l’ado de quinze ans, où je faisais croire à mes interlocuteurs qui arrivaient sur mon répondeur que j’étais là. Du genre: «Allô! Comment tu vas? …» Alors que c’était un message enregistré. Un bon vieux classique, mais qui a peut-être un petit peu mal vieilli (il rit).

Le Namurois Raphaël Liégeois a été sélectionné par l’ESA pour devenir le troisième Belge à aller dans l’espace, succédant à Dirk Frimout et Frank De Winne au terme d’une sélection drastique. Toi, c’est quand la première fois que tu t’es envoyé en l’air?

EMOND: En vrai, je ne sais plus exactement l’âge que j’avais, mais je me souviens d’en être sorti blanc transparent. C’était à Saint-Hubert, en ULM, et les quelques secousses pendant le vol ne m’avaient pas fait que du bien…

Candidat à l’élection présidentielle de 2024, Donald Trump a été la cible de vives critiques de la classe politique américaine après avoir organisé chez lui un dîner avec le rappeur antisémite Kanye West et Nick Fuentes, un suprémaciste blanc. Pour toi, c’est quoi le casting idéal pour un dîner de cons?

EMOND: Si je devais convier le gratin des cons, j’inviterais sans doute Vladimir Poutine pour présider ma table. Mais qui avec? Tout seul en tête à tête, ça risque d’être intimidant, non? Bon évidemment, il y a le classique Adolf Hitler, mais ça ne vas pas arranger les choses. Alors, pour détendre l’atmosphère, je prendrais quelqu’un qui adore jouer au con et faire des blagues: Jean-François Gillet.

Kanye West toujours. Le rappeur américain a déclaré n’avoir jamais lu de livre de sa vie, car pour lui «la lecture, c’est comme manger des choux de Bruxelles.» Une astuce pour apprendre à Kanye à mettre du respect sur les choux de Bruxelles?

EMOND: Déjà, je lui dirais que même à Liège, on se force à manger des choux de Bruxelles, qu’il va arrêter de faire le difficile. Et si vraiment c’est trop dur pour lui, qu’il rajoute de la sauce Maggi pour faire passer le goût.

Bruce Lee, célèbre acteur qui a popularisé les arts martiaux au cinéma, s’est éteint en 1973. Une disparition qui avait suscité à l’époque de nombreuses spéculations et les plus grands fantasmes, dont celui d’un probable assassinat par des gangsters. Mais aujourd’hui, une équipe de chercheurs espagnols révèle que le célèbre acteur serait simplement décédé à la suite d’une consommation excessive d’eau. Toi, c’est qui l’idole de ta jeunesse qui t’as le plus déçu par après?

EMOND: On ne peut pas dire que c’était mon idole, mais j’avais un certain respect pour Raymond Domenech avant de le côtoyer pendant quelques semaines à Nantes. Le mec a quand même coaché une finale de Coupe du monde. Mais en vrai, son coaching ne m’a pas énormément marqué, c’est le moins qu’on puisse dire…

© belgaimage

