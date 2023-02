Analyse FORCES

Une série de formations, hormis les belges et les néerlandaises, font l’impasse sur le printemps, jugeant la concurrence trop forte, mais Groupama-FDJ accepte le défi, avec l’infatigable Stefan Küng et le polyvalent Valentin Madouas. En France, c’est David Gaudu, auteur d’un superbe Tour, qui attire l’attention. Arnaud Démare n’a pu participer au Tour, à son grand mécontentement, mais il s’est montré au Tour d’Italie, où il a donné une véritable leçon de cyclisme, avec trois victoires d’étape et le classement par points.

SURPRISES

L’équipe a promu sept coureurs issus de sa formation! Un fameux signe de confiance. Les jeunes Français qui veulent passer pro savent quelle équipe choisir. Les meilleurs? Romain Grégoire, lauréat de Liège-Bastogne-Liège U23, et le grimpeur Lenny Martinez, qui visera un jour le classement dans les grands tours. Martinez est le fils d’un champion olympique de VTT. Il développerait un wattage phénoménal, mais ce n’est pas une garantie de succès. Le sprinteur Samuel Watson a été impressionnant aux championnats de Grande-Bretagne, où il a été battu de justesse par un Cavendish déchaîné.

FAIBLESSES

Groupama-FDJ a laissé partir le train de Démare et n’a pas engagé de remplaçants à Sinkeldam et Guarneri. À moins que l’équipe ne renonce aux sprints, elle devra recycler des coureurs du noyau actuel, sans garantie de succès: préparer un sprint est un travail de spécialiste. Les jeunes sprinteurs britanniques Askey, Watson et Stewart doivent-ils mettre leurs ambitions de côté au profit de Démare? On ne le leur a pas dit, en tout cas. Âgé de 32 ans, Thibaut Pinot ne gagnera jamais le Tour. Il prend sa retraite au terme de la saison, las du cyclisme et de ses problèmes physiques. Pareilles tournées d’adieux connaissent rarement le succès.

OBJECTIFS

Gaudu mise tout sur un classement au Tour de France. On le comprend: le tracé ne serait pas différent d’un poil s’il l’avait conçu lui-même. Aucun manager ne pourra écarter Démare du Tour deux années de suite. Pinot va essayer de remporter des étapes au Giro. Madouas et Küng ont choisi les pavés et dans les Ardennes, l’équipe attend beaucoup de Gaudu. Ces courses lui conviennent, d’autant qu’il a amélioré son sprint final. Il a même gagné face à Van Aert au Dauphiné.

