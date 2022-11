POINT FORT

Aucun sélectionneur n’a le choix dont dispose Didier Deschamps. Prenez simplement les deux (ou trois, en fonction de sa tactique) défenseurs centraux. Deschamps a l’embarras du choix, entre Kimpembe, Varane, Upamecano, Konaté, L. Hernández, Saliba, Lenglet et Koundé. Des problèmes de luxe à résoudre avant de mettre le cap sur le Qatar.

POINT FAIBLE

Le champion du monde en titre n’a pas connu une préparation idéale. La France a évité de justesse d’être boutée de la première division de la Ligue des Nations et a perdu ses deux matches contre le Danemark, qui est un de ses trois adversaires au premier tour du Mondial. Le problème, c’est que Deschamps n’a pas encore vraiment tranché et qu’il change constamment de composition. Il ne pourra pas se le permettre au Qatar.

L’HOMME À SUIVRE Kylian Mbappé

Presque paradoxal, vu sa pointe de vitesse. Pourtant, les affaires extra-sportives ont bien rattrapé Kylian Mbappé ces derniers mois. Entre son rire gras lors de la pathétiquement célèbre punchline du « char à voile » de son coach, ses posts évoquant son spleen sportif sur les réseaux sociaux et le long feuilleton de son départ avorté pour Madrid, on en oublierait presque que le génie français est de ceux qui savent décider du sort d’une rencontre en une action. Dans l’ombre du duo formé par Lionel Messi et Neymar Junior depuis le début de la saison parisienne, le numéro 7 du PSG avance toujours des chiffres qui seraient considérés comme hallucinants pour la plupart des joueurs de la planète. Pour lui, ils sont presque décevants, surtout si on les compare avec les 39 buts et 26 passes décisives en 46 apparitions la saison dernière. Tout est toujours une question de perspective.

Quatre ans après avoir conquis le monde, mais surtout un peu moins de 18 mois après son tir au but raté contre la Suisse synonyme d’élimination de l’EURO, Mbappé est en quête de rachat. Son image écornée par les caprices, hors et sur terrain, pourrait bien se lisser en cas de Mondial réussi. Bien déterminé à mettre son secteur offensif entre les mains de son joueur-phare, Didier Deschamps pourrait même confier le poste de numéro 9 à Olivier Giroud, le buteur de Bondy se considérant plus fort quand il peut s’appuyer sur un pivot, comme cela avait été le cas en Russie. Et qui, en Bleu, oserait aller contre la volonté de Kylian Mbappé?

51

Le nombre de buts en Bleu de Thierry Henry, menacé par Olivier Giroud (49). Pour battre le record au Mondial, l’attaquant du Milan devra faire mieux qu’en 2018 (0 but marqué).

PHASE DE GROUPES, TERMINUS?

Au XXIe siècle, un seul champion du monde en titre est parvenu à franchir la phase de poules. C’était le Brésil, en 2006. France, Italie, Espagne et Allemagne ont échoué d’emblée.

3

S’il soulève le trophée, Didier Deschamps sera le premier coach de l’histoire des Bleus à remporter un troisième titre, après le Mondial 2018 et la Ligue des Nations 2021.