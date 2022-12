Football Manager 2023: on ne change pas une équipe qui gagne

Le meilleur des entraîneurs coache peut-être depuis son canapé et pour ceux qui veulent le prouver, il y a Football Manager. Si le jeu reste incontestablement la référence en matière de simulation footballistique, aucune nouveauté majeure n’est apparue dans la version sortie il y a un mois. La base de données de plusieurs centaines de milliers de joueurs reste le gros point fort du jeu, mais malheureusement la modélisation des matches reste assez pauvre. Le centre d’analyse des données a été profondément revu tout comme le centre de recrutement qui a été nettement amélioré. Les briefings des recruteurs sont plus poussés et le mercato gagne en réalisme tout comme la place accordée à la relation avec les supporters. FM23 est donc toujours aussi chronophage. Gare aux nuits blanches!

