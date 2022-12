FIFA Uncovered: la série Netflix qui met la Fédé mondiale à nu

Cette série documentaire dévoile de façon douloureuse tous les travers de la FIFA ces dernières années: blanchiment d’argent, comptes cachés, pots-de-vin, chantage, accords et enjeux géopolitiques, racket… Comme c’est souvent le cas avec les séries diffusées sur cette plateforme de streaming, les auteurs ont réussi à rassembler des images fortes et à faire parler un grand nombre de témoins de première main. Segmentée en quatre épisodes, la série revient évidemment aussi sur l’attribution de la Coupe du monde au Qatar et sur l’enquête du ministère américain de la Justice en 2015. Même l’ex-président discrédité de la FIFA, Sepp Blatter, figure dans le documentaire. Un must pour tout footeux à l’esprit critique.

