FC Barcelona: a new era

«J’ai déjà été ici auparavant. Je sais combien c’est difficile. Être un joueur du Barça est difficile. On doit viser l’excellence, se contenter d’être bon n’est pas suffisant». Tout juste nommé entraîneur, Xavi Hernández s’adresse aux joueurs du FC Barcelone. C’est le début d’une nouvelle ère et aussi d’une toute nouvelle série documentaire. Les réalisateurs reviennent brièvement sur les adieux de Lionel Messi en août 2021. Dans le vestiaire, le grand maître argentin s’adresse à ses coéquipiers. Quelques instants plus tard, il est en larmes: «Je ne sais pas si je peux parler». Cette plongée dans l’après-Messi permet au téléspectateur de voir comment Barcelone a survécu ces deux dernières années. Et prend immédiatement place avec conviction dans la galerie des grands documentaires sportifs.