POINT FORT

À en croire le classement FIFA, les États-Unis ont une meilleure équipe que, par exemple, la Serbie ou le Sénégal. Quoi qu’il en soit, Gregg Berhalter dispose d’une sélection très talentueuse. En plus, elle a de l’avenir, grâce à Yunus Musah (19 ans), Sergiño Dest (21 ans), Brenden Aaronson (21 ans), Tyler Adams (23 ans), Giovanni Reyna (19 ans), Ricardo Pepi (19 ans), mais aussi Weston McKennie (24 ans) et Christian Pulisic (24 ans).

© National

POINT FAIBLE

Les Américains sont en mesure de surprendre. Le mix de bravoure, d’acharnement et de potentiel peut les mener loin dans le tournoi, mais sans doute pas aussi loin que les vraies grandes équipes, qui possèdent en plus de l’expérience, un élément qui fait la différence au plus haut niveau.

L’HOMME à SUIVRE Christian Pulisic

Il y a un endroit très particulier au sud de la Pennsylvanie, à trois heures en voiture de New York. Il ne compte que 14.000 habitants mais il abrite un parc d’ attractions, un univers du chocolat où on peut se perdre et les lanternes de la rue principale, baptisée Chocolate Street, sont en forme de bonbons. On dirait que l’endroit s’inspire de la fantaisie de Roald Dahl. Et le Charlie de la fameuse chocolaterie semble vraiment exister.

Christian Pulisic est né et a grandi à Hershey, fondée en 1903 par les ouvriers du plus grand producteur mondial de chocolat. Il a ensuite vécu des aventures incroyables et pas seulement à l’usine de chocolat. Même s’il allait plus tard faire des affaires avec The Hershey Company, il est d’abord parti seul à la découverte du monde.

Pulisic est considéré comme un des plus grands talents jamais produits par les États-Unis. À quatorze ans, il était déjà sélectionné en U17 nationaux. La même année, il effectuait un stage à Eindhoven. À quinze ans, il a passé une semaine au PSV, qui devait attendre qu’il souffle ses seize bougies avant de pouvoir l’engager. Malheureusement pour les Néerlandais, le Borussia Dortmund s’est manifesté. Quatre ans plus tard, il l’a vendu à Chelsea pour 64 millions. Pulisic n’est pas encore toujours titulaire à Londres, mais il a eu une part dans le succès du club en Ligue des Champions 2021. Maintenant, il doit emmener le Team USA au Qatar. C’est le prochain chapitre de son histoire.

© Getty Images

75

Les USA n’ont plus disputé de Mondial depuis 2014. DeAndre Yedlin est le seul rescapé de l’époque. Avec 75 sélections, Yedlin est aussi le plus capé du noyau.

Gregg Berhalter

Le sélectionneur Gregg Berhalter a formé à quelques reprises un duo défensif avec Kit Symons, l’adjoint du pays de Galles, un adversaire, à Crystal Palace, durant la saison 2001-2002. En juin 2002, Berhalter a été le premier footballeur de Crystal Palace à participer à un match de Coupe du monde.

5

Les USA n’ont gagné qu’un seul de leurs sept déplacements pendant les qualifications: contre le Honduras. Durant leurs trois dernières campagnes de qualification pour un Mondial, les USA n’ont remporté que cinq succès en 23 matches.