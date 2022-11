POINT FORT

Si cette Espagne enclenche la vitesse supérieure, peu d’équipes seront en mesure de contrer ses combinaisons, dignes du football en salle. De jeunes footballeurs vifs comme Gavi et Pedri sont en plus capables de tenir la cadence à l’infini. Les vingt dernière minutes du match de Ligue des Nations au Portugal (0-1) en ont constitué un bel exemple. Au coup de sifflet final, l’Espagne alignait trois adolescents et l’âge moyen de l’équipe était de 24,7 ans.

POINT FAIBLE

Au Mondial 2010, il y avait le duo Carles Puyol–Gerard Piqué. Puis Sergio Ramos a repris le flambeau de Puyol. Mais Piqué a renoncé à l’équipe nationale et Luis Enrique dédaigne l’expérimenté Ramos. À plusieurs reprises, le duo défensif central a été le maillon faible de l’Espagne. La dernière ligne encaisse un peu trop facilement.

L’HOMME À SUIVRE Pedri

Luis Enrique : « Ses prestations, sa lecture des matches, son aptitude à trouver des brèches, ses qualités… Je n’ai jamais vu ça. Ça dépasse toute logique. » Xavi : « Il n’est pas normal. Il n’y a pas de plus grand talent au monde. » Fabio Capello : « Je n’ai jamais vu un footballeur de 18 ans avoir autant de personnalité que Pedri. »

Depuis lors, Pedri a 19 ans et, le 25 novembre, il en aura même vingt. Mais tout le monde s’accorde à dire que Pedro González López, de son nom complet, a un brillant avenir devant lui. Il est né à Ténérife, aux Canaries, et il a fait ses classes à l’UD Tegueste tout en s’adonnant à l’athlétisme. À quinze ans, il a intégré Las Palmas et tout s’est précipité. L’entraîneur du club, Pepe Mel, lui a offert sa chance en équipe première à seize ans, en D2. L’entraîneur, qui a maintenant 59 ans, a raconté, par la suite, qu’il avait été impressionné par le garçon dès son arrivée. Il a dit au vice-président de Las Palmas: « Regarde, là, c’est un millionnaire qui court, mais il ne le sait pas encore. » Dès ses débuts, il a éveillé l’intérêt de plusieurs grands clubs et c’est le FC Barcelone qui a enlevé la mise, pour cinq millions.

Le Barça a fait une affaire en or, car Pedri a la finesse d’Andrés Iniesta, la vista de Xavi et l’abattage de Sergio Busquets. L’année dernière, il a remporté le trophée du Golden Boy et a été élu meilleur jeune joueur de l’EURO 2021. Il est aussi le plus jeune footballeur espagnol à avoir participé à un EURO, depuis son match contre la Suède, le 14 juin 2021.

1

Il ne reste qu’un joueur de l’équipe championne du monde en 2010: Sergio Busquets. Seuls Iker Casillas (167) et Sergio Ramos (180) comptent plus de caps que le médian du FC Barcelone (139).

Álvaro Morata

Álvaro Morata est un cas. En catégories d’âge, il marquait à la chaîne mais par la suite, il n’a convaincu dans aucun grand club (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético) et pourtant, il est un pilier de l’équipe de Luis Enrique. Avec La Roja, il marque environ un but tous les deux matches.

200.000

Le 20 septembre, la Fédération espagnole a lancé une vidéo montrant Luis Enrique communiquer via un petit talkie-walkie avec ses joueurs, équipés d’un micro dans le dos. En l’espace de deux heures, la séquence avait déjà été regardée 200.000 fois.

