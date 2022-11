POINT FORT

Il suffit d’un coup d’œil aux résultats de 2022 pour savoir comment l’Équateur va se présenter au Qatar. Ses cinq matches de préparation se sont achevés sur les scores de 1-0, 0-0, 1-0, 0-0 et 0-0. En qualifications, l’équipe de Gustavo Alfaro a contraint le Brésil et l’Argentine au nul 1-1. Le sélectionneur peut compter sur de bons défenseurs: Pervis Estupiñán (Brighton), Carlos Gruezo (FC Augsbourg) et Piero Hincapié (Bayer Leverkusen).

POINT FAIBLE

À part Enner Valencia, peu d’attaquants équatoriens atteignent un niveau acceptable. Romario Ibarra et Gonzalo Plata, qui flanquent celui-ci, n’ont presque pas marqué cette saison dans leur club, respectivement Pachuca et le Real Valladolid. Michael Estrada, l’attaquant de Cruz Azul, n’est pas non plus particulièrement impressionnant et Djorkaeff Reasco se distingue plus par son prénom que par ses performances aux Newell’s Old Boys.

L’HOMME À SUIVRE Enner Valencia

C’était comme si Dieu avait voulu faire un geste vis-à-vis de l’Équateur, quand celui-ci a subitement été privé de Christian Benítez. C’est en tout cas ainsi que l’Équatorien moyen, doté du sens de la tragédie propre à l’Amérique latine, qualifiera l’arrivée d’Enner Valencia. Juste après son transfert à El Jaish, en 2013, Benítez est décédé dans un hôpital de Doha, d’un infarctus dû à des complications inattendues, selon le rapport officiel du Qatar. L’Équateur pense plutôt qu’il s’agit d’une erreur médicale. Quoi qu’il en soit, le meilleur attaquant depuis le mythique Alberto Spencer est mort à 27 ans.

Heureusement qu’Enner Valencia était là. Le garçon de 24 ans, aligné par Emelec sur le flanc droit ou au milieu offensif, ne parvenait pas à rejoindre l’élite équatorienne, mais son nouveau club, Pachuca, au Mexique, l’a testé en pointe et il y a fait sensation. Valencia joue le plus simplement possible, c’est un excellent finisseur, de la tête comme du droit, et il est toujours bien placé. Tout profit pour l’équipe nationale. Enner Valencia a inscrit trois buts dans les deux premiers matches du Mondial 2014. Son équipe a loupé de peu la qualification pour les huitièmes de finale.

Depuis lors, l’attaquant a dépassé son illustre prédécesseur (25 goals) au classement des buteurs. Au début de ce tournoi, il l’emmène avec 35 goals et il a de fortes chances d’améliorer son record, car il casse la baraque à Fenerbahçe cette saison: dix buts et deux assists durant les sept premiers matches de championnat.

3e

L’Équateur a terminé troisième du Mondial U20 en 2019, un tournoi remporté par l’Ukraine devant la Corée du Sud. L’ailier Gonzalo Plata avait été élu troisième meilleur joueur du tournoi.

Byron Castillo

La qualification de l’Équateur n’a tenu qu’à un fil quand la nationalité du défenseur Byron Castillo a suscité des doutes. On a découvert des documents indiquant qu’il était né en Colombie en 1995 et non en Équateur en 1998. En septembre, la FIFA a toutefois balayé toutes ces allégations, autorisant ainsi La Tri à rejoindre le Qatar.

Le prédécesseur de l’actuel sélectionneur Gustavo Alfaro n’est autre que Jordi Cruijff. En janvier 2020, celui-ci a signé un contrat de directeur technique et de sélectionneur, mais la pandémie a tout gâché. Cruijff a démissionné en juin 2020, sans avoir dirigé un seul entraînement.