Entrez dans la KDB Zone

Vision du Jeu

Vision du Jeu, c’est une analyse de données pertinentes basée sur le décorticage de plus de 250.000 buts, permettant de déchiffrer le modèle de jeu de chaque club, d’identifier avec certitude les forces et faiblesses de chacun, au service de tous les acteurs et observateurs du football. Dans le cadre de notre partenariat, Vision du Jeu nous fournit un soutien statistique et analytique, via son créateur Christian Schaekels, qui nous permet de confirmer ou d’infirmer nos observations de terrain, dans un échange permanent entre les chiffres et le jeu.