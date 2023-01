En vente à partir de ce mercredi : le 50e numéro de Sport/Cyclisme Magazine

Pour la deuxième année consécutive, Sport/Cyclisme Magazine vous proposera quatre numéros répartis tout au long de l’année. On commence par le désormais traditionnel guide de la nouvelle saison, le cinquantième numéro de l’histoire du magazine.

En février 2004 paraissait le tout premier Guide Cyclisme pour la nouvelle saison sur deux roues. À l’époque, c’était Peter Van Petegem, lauréat du doublé Tour des Flandres/Paris-Roubaix l’année précédente, qui figurait sur notre couverture.

Dix-neuf ans plus tard, Sport/Cyclisme Magazine en est à cinquante numéros et cette, ce sont Remco Evenepoel, Wout van Aert et Lotte Kopecky qui ornent la couverture. Le trio illustre toute la richesse actuelle du cyclisme belge à l’échelle mondiale.

Jamais les projecteurs n’ont autant brillé sur un champion du monde en titre et le dernier vainqueur du Maillot vert sur le Tour de France. C’est pourquoi nous avons cartographié leur popularité à l’aide de données concrètes, aussi bien dans notre pays qu’à l’étranger.

Que devons-nous attendre d’Evenepoel et de Van Aert en 2023 ? Ce sont José De Cauwer et Benji Naesen qui préfaceront la nouvelle saison et détailleront leurs attentes concernant les stars du peloton.

Près d’un demi-siècle sépare le commentateur emblématique de Sporza et le « créateur de contenu » du très populaire podcast cycliste Lanterne Rouge. Mais ce choc des générations est surtout la rencontre entre deux vrais passionnés de la Petite Reine. Cela ne les empêche pas de donner des avis francs et directs sur les rapports entre les vedettes belges et étrangères d’aujourd’hui.

Un duo wallon à l’honneur

L’une des vedettes du peloton se nomme Mathieu van der Poel. Son directeur sportif de longue date, Christoph Roodhooft, revient sur cinq moments importants de la carrière du petit fils de Raymond Poulidor. Il raconte de nouvelles anecdotes qui permettent de mieux comprendre la résilience de MvdP.

Une nouvelle étoile qui est apparue au firmament du cyclisme l’année dernière en remportant une victoire historique à Gand-Wevelgem. Il s’agit de Biniam Girmay. On reviendra sur son parcours pour se hisser dans le cercle des meilleurs coureurs du peloton. On s’entretiendra avec son entraîneur: un Grec répondant au nom d’ Ioannis Tamouridis. Ce dernier parlera en détail des capacités physiques et mentales de son poulain qui cherchera à accrocher une nouvelle classique ou semi-classique du printemps à son palmarès, avant de disputer son premier Tour de France en juillet.

Nous vous proposerons aussi une double interview exclusive entre Philippe Gilbert, qui vient de prendre sa retraite, et son successeur wallon Arnaud De Lie. Même si ce dernier, fils de fermier ressemble davantage physiquement à Tom Boonen. Nous avons accompagné le stage hivernal de la formation de De Lie, Lotto-Dstny, pour voir si le changement de culture nécessaire a déjà eu lieu.

Le Wallon est aussi l’un de ces vingtenaires qui enchaînent les victoires alors qu’il n’a que peu d’expérience au sein du peloton professionnel. De plus en plus d’équipes du WorldTour tentent d’ailleurs d’attirer et de former des coureurs à un très jeune âge. Nous analyserons donc cette « guerre des talents ».

La dure réalité du métier de cycliste sera abordée dans une interview de Timothy Dupont remplie d’émotions. L’année dernière, le coureur a perdu son père et ses deux beaux-parents en très peu de temps. Il a aussi passé beaucoup de temps à chercher un nouveau contrat pour cette saison 2023.

Lotte Kopecky voudra faire mieux encore

Bien sûr, nous n’oublierons pas les dames. L’analyste Marijn de Vries nous éclairera sur la saison cycliste à venir et s’attardera en particulier sur le cas Lotte Kopecky. L’ancienne coureuse néerlandaise nous expliquera qu’elle attend de voir la Belge continuer sa progression. A côté de cela, nous nous sommes aussi entretenus cavec Lorena Wiebes, la star actuelle du sprint dans le peloton féminin. C’est aussi la nouvelle partenaire de Kopecky chez SD Worx.

Tout ce menu déjà bien copieux sera complété par un reportage rétro sur le 75e anniversaire du Challenge Desgrange-Colombo, premier classement de régularité dans le cyclisme. Vous trouverez aussi quatre portraits de vainqueurs surprenants de Monuments.

Le cœur de ce Guide du Cyclisme 2023 est le dossier annuel qui contiendra le calendrier 2023, aussi bien masculin que féminin. Vous trouverez évidemment les analyses de toutes les équipes WorldTour et les présentations de leurs coureurs (plus ceux des équipes Proteam). Cela comprendra aussi un aperçu de toutes les équipes féminines du WorldTour et (pour la première fois) des Proteams belges.

Quatre numéros

Une fois encore, ce Guide du Cyclisme 2023 sera la bible incontournable pour bien préparer la nouvelle saison cycliste. Pour la deuxième année consécutive, il sera le premier numéro d’une série de quatre. Il y aura aussi un Guide du Giro, un Guide du Tour et un guide d’automne, qui fera le point sur la saison écoulée sur route et sur la nouvelle saison de cyclo-cross 2023-24.