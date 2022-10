Le dimanche 16 octobre, plus d’un demi-milliard de téléspecta- teurs du monde entier suivront à nouveau le choc entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Quelques faits marquants d’une histoire longue de 120 ans.

13 mai 1902

Dans un tournoi non officiel en l’honneur de l’anniversaire du roi Alfonso XIII, le Real Madrid et le FC Barcelone s’affrontent pour la première fois, en demi-finale. Les Catalans, qui comptent beaucoup d’étrangers en leurs rangs, l’emportent 1-3. Un an plus tard, le tournoi devient officiel: la Copa del Rey est née.

13 juin 1943

Douze buts sanctionnent la demi-finale de la Copa del Rey – alors appelée Copa del Generalísimo. Après une victoire 3-0 du Barça lors du match aller, le retour à Chamartín tourne à la correction pour les Blaugranas: 11-1. Le duel se déroule dans une atmosphère très tendue. Fernando Argila, le gardien réserve catalan à l’époque, déclarera plus tard: «Il n’y avait pas de rivalité entre les clubs. Jusqu’à ce match.»

25 octobre 1953

Alfredo Di Stéfano dispute son premier Clásico. Et ponctue de deux buts la victoire des Madrilènes (5-0). D’autant plus piquant que l’Argentin a longtemps été une pomme de discorde entre les deux clubs, chacun affirmant avoir négocié les droits de son transfert.

15 février 1959

Ce jour-là, Real Madrid-FC Barcelone est devenu le premier match de football télévisé en Espagne. Les Merengue gagnent 1-0, mais c’est finalement le Barça qui remporte le titre cette saison-là.

28 février 1965

Le regretté Fernand Goyvaerts devient le premier Belge au coup d’envoi d’un Clásico. Le milieu offensif du Barça est alors âgé de 26 ans. Il ne peut toutefois empêcher la défaite des siens (1-2) contre, entre autres, les légendaires Paco Gento et Amancio. Il faudra ensuite attendre jusqu’au 23 décembre 2017 pour revoir un compatriote en action dans

17 février 1974

De nombreux socios barcelonais ont retenu cette date à jamais car il s’agit du premier Clásico de Johan Cruijff. Il a pourtant failli ne pas en être: Danny, sa femme, était enceinte de son fils Jordi et pouvait accoucher à tout moment. L’entraîneur Rinus Michels trouva la solution: une césarienne. Le couple accepta et Cruijff mena le Barça à une retentissante victoire 5-0.

26 juin 1983

En finale de la Copa de la Liga, Diego Maradona inscrit un but extraordinaire au stade Santiago Bernabéu. Après avoir esquivé le gardien Agustín Rodríguez, l’Argentin se joue du défenseur Juan José Jiménez sur la ligne de but, avant de pousser le ballon dans les filets. Il sera même applaudi par le public local.

7 janvier 1995

Le Real Madrid balaie le FC Barcelone 5-0 à domicile. Du côté de la Maison blanche, on retrouve le milieu de terrain danois Michael Laudrup. Après le succès, il dira tranquillement à son entraîneur Angel Cappa: « J’ai gagné 10-0 ». En effet, un an plus tôt, le 8 janvier 1994, il jouait encore pour le FC Barcelone lorsque les Catalans avaient battu le Real… 5-0.

23 novembre 2002

Le Clásico se termine par un 0-0 au Camp Nou. Un score exceptionnel. Au cours des vingt dernières années, cela ne s’est reproduit qu’une seule fois: le 18 décembre 2019, également au stade des Blaugranas. La dernière fois que le match s’est soldé par un score nul et vierge en terres madrilènes remonte à il y a plus de 35 ans: le 12 avril 1987.

6 mai 2018

Lionel Messi marque pour la dernière fois contre l’ennemi juré, le marquoir affiche 2-2 à Barcelone. Au total, l’Argentin a inscrit 26 buts contre le Real Madrid et distillé quatorze passes déci

24 octobre 2020

Sergio Ramos est au coup d’envoi de son 45e Clásico (victoire 1-3 au Camp Nou), un record qu’il partage avec Messi. L’Espagnol détient un autre record: il a été exclu cinq fois face au Barça.

Alfonso XIII © GETTY

Alfredo Di Stéfano © GETTY

Fernand Goyvaerts © GETTY

Johan Cruijff © GETTY

Diego Maradona © GETTY

Michael Laudrup © GETTY

Lionel Messi © GETTY