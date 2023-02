EF Education – Easypost

Analyse FORCES

Un coureur qui n’est pas obligé de quitter INEOS mais qui le fait: le transfert de Richard Carapaz est un tour de force. Une preuve de la force de conviction du manager Vaughters ? On peut difficilement imaginer que son équipe puisse rivaliser financièrement avec les Anglais. EF a bonne réputation dans le peloton et offre un entourage intéressant aux baroudeurs, des gars comme Magnus Cort Nielsen, qui a animé la partie danoise du Tour. Cort Nielsen gagne rarement, mais tout le monde l’apprécie. Il est offensif, il ne calcule jamais: c’est pour voir de tels cyclistes que les gens regardent la télévision.

SURPRISES

Andrea Piccolo a connu un début de carrière tumultueux. Il est passé pro chez Astana il y a deux ans. Puis l’Italien s’est rabattu sur Gazprom-RusVelo. Quand la Russie a envahi l’Ukraine, il a opté pour Drone Hopper-Androni Giocattoli. Des équipes à la réputation douteuse. En août, EF lui a offert un contrat. Une révélation: Piccolo a signé un tout grand automne dans la Botte. Quick Step débordait d’éloges au sujet de Mikkel Honoré. Le Danois est parti afin de pouvoir jouer sa carte.

FAIBLESSES

Une opération aux amygdales a gâché l’hiver de Carapaz. Il sera rétabli pour le Tour, mais ne pourra pas concrétiser ses ambitions printanières. Le diagnostic a été pire pour Michael Valgren. L’ancien lauréat du Circuit Het Nieuwsblad et de l’Amstel s’est fracturé à peu près tous les os en-dessous des hanches lors d’une chute en été. Il effectue un pas en arrière, dans l’équipe formatrice d’EF, mais son come-back est tout sauf certain. C’est évidemment dans l’air du temps, mais cette équipe juge important d’inciter les gens à visiter son site, d’où ses choix vestimentaires parfois étranges, les expériences dans les courses sur terre battue et les tentatives de records. Est-ce novateur ou est-ce pour le show? À vous d’en juger.

OBJECTIFS

Jonathan Vaughters veut éviter la rétrogradation. À contre-coeur, il va donc miser dès le premier jour sur les courses où il a le plus de chances de grappiller des points. Bissegger veut user de ses aptitudes contre le chrono sur les pavés. En Flandre, l’imprévisible Bettiol peut rivaliser avec les meilleurs, en principe. Neilson Powless doit enfin acquérir suffisamment de régularité pour obtenir un classement dans les grands tours. Le clan sud-américain – Carapaz avec Chaves, Amador et Uran en soutien – veut frapper un coup au Tour.

Transferts IN

Andrey Amador (INEOS Grenadiers), Richard Carapaz (INEOS Grenadiers), Stefan de Bod (Astana Qazaqstan Team), Mikkel Frølich Honoré (Quick-Step Alpha Vinyl Team)

OUT

Daniel Arroyave (élite sans contrat), Ruben Guerreiro (Movistar Team), Alex Howes (arrêt), Sebastian Langeveld (arrêt), Lachlan Morton (arrêt), Hideto Nakane (arrêt), Michael Valgren (EF Education – EasyPost development team)