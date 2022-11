POINT FORT

La façon dont l’équipe danoise a géré le gravissime malaise de sa star, Christian Eriksen, lors de l’EURO, est exemplaire. Il y a un an et demi, ce drame a paru renforcer l’équipe de Kasper Hjulmand, qui a notamment remporté deux victoires contre la France, championne du monde en titre, en Ligue des Nations.

POINT FAIBLE

Contrairement à la France, par exemple, le Danemark a du mal à pallier blessures et suspensions. Le fait qu’une nation de 5,9 millions d’habitants ait été sacrée championne d’Europe et ait produit, au fil des années, des footballeurs de l’envergure de Peter (et de Kasper) Schmeichel, des frères Michael et Brian Laudrup, d’Allan Simonsen, de Jesper Olsen et de Christian Eriksen relève du miracle.

L’HOMME À SUIVRE Christian Eriksen

« Il m’arrive de repenser à mon état en septembre 2021. J’étais privé de football et je n’avais pas la moindre idée de ce que l’avenir allait m’apporter. » Il est quasi impossible d’être plus impassible que Kasper Dolberg, mais Christian Eriksen dissimule presque aussi bien ses sentiments, en général. Pourtant, après la victoire 2-0 sur la France en Ligue des Nations, sur le terrain où il avait frôlé la mort un an plus tôt, il a laissé libre cours à ses émotions. « Je suis incroyablement fier de ce qu’il s’est passé ces derniers mois », a-t-il confié. « C’est émouvant. Le ballon arrive à nouveau où il faut et mes passes sont toujours aussi précises. Je me sens à l’aise sur le terrain. »

Durant leur dernier match sérieux avant le Mondial, les Danois ont balayé le champion du monde en titre. Kylian Mbappé n’en a pas touché une. Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, les deux joueurs du Real, ont été surclassés par Pierre-Emile Højbjerg et Christian Eriksen, qui a multiplié les passes intelligentes.

L’ancien grand talent de l’Ajax n’est pas seulement redevenu footballeur, il a retrouvé sa place parmi les meilleurs du monde. En moins d’un an. « Eriksen est d’une valeur inestimable pour le Danemark », a jubilé le quotidien Ekstra Bladet. « A-t-il jamais été meilleur en équipe nationale? » Son concurrent BT : « Si le Danemark atteint le niveau qu’il avait contre la France, nous pouvons être champions du monde. » Ce serait l’ultime happy end de ce qui avait commencé comme un cauchemar par un jour d’été.

Fans belges

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a de fervents supporters en Belgique. Trois clubs belges, Anderlecht, Bruges et Genk, ont déjà tâté le terrain pour lui confier leur équipe par le passé.

Hummel

En guise de protestation face aux conditions de travail au Qatar, l’équipementier Hummel a proposé un maillot entièrement noir que les Danois porteront sur les pelouses du Mondial.

809

En faisant trembler les filets à la 89e minute du neuvième match des qualifications, le Féroïen Klaemint Olsen a mis fin à une série de 809 minutes sans encaisser pour le Danemark.