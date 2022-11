POINT FORT

Depuis son fantastique Mondial 2018, la Croatie a subi une métamorphose qui n’a pas nui à ses résultats. Elle a conservé le cœur de son équipe. Le trio Brozovic–Kovacic–Modric forme toujours l’entrejeu, le polyvalent Perisic jouant à gauche. L’équipe est bourrée d’assurance au moment de rejoindre le Qatar: elle ne s’est inclinée qu’à une reprise depuis l’EURO 2021.

POINT FAIBLE

D’accord, Modric se blesse rarement et galope toujours comme un poulain mais le fait qu’à 37 ans, il soit toujours le moteur de l’équipe est éloquent. Presque toutes les actions partent de ses pieds. L’adversaire n’a donc pas de mal à adapter sa tactique à Modric. Dalic, l’entraîneur, conserve en plus le même schéma tactique, un 4-3-3, depuis des années, bien qu’il soit devenu prévisible.

L’HOMME À SUIVRE Ivan Perisic

On le connaît très bien en Belgique, puisqu’il a entamé son impressionnante carrière dans notre compétition, d’abord à Roulers, auquel Sochaux l’avait prêté, puis au Club Bruges, sous le maillot duquel il a été élu Footballeur de l’Année et sélectionné pour la première fois en équipe nationale. Pourtant, Ivan Perisic avait d’abord passé un test à Anderlecht, le club qu’il préférait, mais son embauche n’y constituait pas une priorité.

Treize ans plus tard, Perisic est une légende de son pays, à l’instar de Luka Modric, et il est aussi le symbole de cette deuxième génération dorée (la première, emmenée par Davor Suker, Robert Prosinecki et Zvonimir Boban, a décroché la médaille de bronze du Mondial français 1998). Si, à ses débuts, Perisic était considéré comme un joueur difficilement gérable, il est devenu un leader apprécié, polyvalent et discipliné à Dortmund, à Wolfsburg, à l’Inter, au Bayern et désormais à Tottenham.

Durant la Coupe du monde précédente, Perisic, qui joue des deux pieds avec un égal bonheur, a été avec Modric le moteur d’une campagne historique, qui a conduit la Croatie en finale. Il a marqué en phase de groupes contre l’Islande, en demi-finale contre l’Angleterre et en finale contre la France. En plus, c’est lui qui a le plus couru pendant le tournoi. Le Qatar est son troisième Mondial. Pas mal pour un garçon qui a grandi dans un élevage de poules et qui a signé à Sochaux à 18 ans pour sauver la ferme familiale de la faillite.

120

La distance, en kilomètres, parcourue par le sélectionneur Zlatko Dalic en octobre. Très croyant, celui qui glisse un chapelet dans la poche de son pantalon à chaque match, a effectué une marche de Livno, son village natal, à Medugorje, un lieu de pèlerinage.

Ivan Rakitic et Mario Mandzukic

La Croatie a connu un sérieux renouvellement: depuis la médaille d’argent de Moscou, toute une génération s’en est allée, à commencer par deux figures de proue, Ivan Rakitic et Mario Mandzukic, récemment imités par l’arrière droit Sime Vrsaljko.

9,4

C’est le salaire annuel en millions de Luka Modric, qui n’est pourtant pas le sportif croate le mieux payé. Ce privilège revient à Bojan Bogdanovic, le basketteur d’Utah Jazz, avec 18 millions d’euros par an.