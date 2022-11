Corée du Sud

POINT FORT

S’ils ont toujours fait preuve d’énergie au cœur du jeu, c’est souvent en défense que les Sud-Coréens ont souffert lors de leurs apparitions mondiales. Un problème qui pourrait en partie être résolu par la spectaculaire éclosion de Min-jae Kim, valeur sûre de l’excellente arrière-garde du Napoli depuis le début de saison. Son association avec le vétéran Young-gwon Kim pourrait soulager la surface des Guerriers Taeguk.

POINT FAIBLE

Les Diables rouges d’Asie souffrent de longue date de problèmes d’efficacité face au but adverse. Déjà privés de huitièmes de finale en 2018 à cause de cette maladresse offensive, seulement guérie contre l’Allemagne, les Sud-Coréens sont retombés dans leurs travers lors de la dernière Coupe d’Asie, perdue dès les quarts de finale face au Qatar sans trouver le chemin des filets (1-0).

LA SENSATION Son Heung-min

On pourrait presque le croire allergique à la lumière. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne parle pas assez de lui. Même son titre de meilleur buteur de Premier League, partagé avec Mohamed Salah – qui, contrairement à lui, tire les penalties – n’a pas suffi pour mettre durablement Son Heung-min sous les projecteurs. Pas plus que son Prix Puskas, glané pour une course victorieuse de 80 mètres balle au pied face à Burnley au bout de l’année 2019. Aucun accomplissement ne semble assez grand pour faire sortir le Sud-Coréen du costume trop modeste de « meilleur joueur d’Asie ».

© National

Les chiffres parlent pourtant pour lui. Ceux de son association avec Harry Kane font des ravages, offrant à Tottenham l’un des duos les plus redoutables du football anglais. Les décrochages du buteur des Three Lions permettent à Son de se régaler dans la profondeur, faisant parler ses sens aiguisés de l’espace et de la finition. Presque dans l’anonymat, l’ancien d’Hambourg et de Leverkusen a bouclé l’an dernier sa dixième saison consécutive au-delà de la barre des dix buts marqués. 202 buts en une décennie, rien que ça.

© getty

Même pour sa patrie, l’accomplissement semblait cependant trop léger. Il a fallu un titre glané aux Jeux asiatiques, en 2018, pour lui accorder le statut de héros national et la réduction de service militaire qui l’accompagne. De deux ans, l’obligation sous les drapeaux est passée à trois semaines, effectuées pendant le Covid. Là encore, Son Heung-min faisait partie des meilleurs éléments. Il faut dire que pour lui, rester dans le rang semble une habitude.

16

Avec seize buts encaissés lors de leur première participation au Mondial, en 1954, les Sud-Coréens détiennent le record négatif en la matière sur une seule édition.

Coupe du monde 2018

En battant l’Allemagne lors de la Coupe du monde 2018, les Diables rouges ont envoyé le Mexique en huitièmes, provoquant une fête improvisée devant l’ambassade coréenne à Mexico.

Caramel

Revenus du Mondial 2014 sans la moindre victoire, les Guerriers Taeguk ont été accueillis au pays par des lancers de caramel, affront suprême dans les traditions sud-coréennes.