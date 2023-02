Conte de printemps

Marc Gomez voulait juste montrer le maillot à Milan-Sanremo. Au final, il a levé les bras sur la Via Roma.

Marc Gomez ne comprenait rien lorsqu’il est monté sur le podium après sa victoire à Milan-Sanremo. Avec ses grosses lunettes et son apparence étrange, il ne ressemblait pas vraiment à un cycliste. Que lui était-il arrivé? Gomez avait participé à Paris-Nice avant la Primavera et avait été lâché dans chaque ascension. Ensuite, il a pu participer à une classique de haut niveau pour la première fois de sa carrière. Il portait le dossard le plus élevé, le 261. L’histoire a tout du conte de fées. Gomez faisait partie d’un groupe d’échappés de treize coureurs et s’est finalement retrouvé seul en tête par un vrai temps de chien. Et a finalement réalisé le casse cycliste de l’année.

Jusqu’à cette victoire, Marc Gomez était souvent moqué.

Marc Gomez n’avait pas connu un début de carrière fantastique. S’il avait remporté quelques belles courses chez les amateurs, le Français avait déjà 27 ans lorsqu’il est passé professionnel. Il ne comprenait pas vraiment pourquoi personne ne s’intéressait à lui. Est-ce parce qu’il avait clamé haut et fort qu’il roulait à l’eau claire à une époque où tout le monde n’avait pas cette philosophie? Grâce à une relation, il avait finalement réussi à trouver une place dans la modeste équipe Wolber.

Mais Marc Gomez ne s’était pas encore distingué. Il a attendu jusqu’au 20 mars 1982 pour rompre cet anonymat. Un jour avant le printemps, frissonnant de froid, le peloton était au départ et dès la première heure, les abandons se succédaient. Après huit kilomètres de course, un groupe de tête de treize coureurs s’était formé, parmi lesquels neuf Italiens et Marc Gomez, donc. Qu’avait-il à perdre? Rien, absolument rien.

Traditionnellement, il est rare qu’une échappée précoce tienne jusqu’au bout à Milan-Sanremo. Cette fois, ce fut pourtant le cas. Neuf minutes d’avance, cinq minutes, encore trois minutes à vingt kilomètres de l’arrivée, un à un les coureurs de tête lâchaient prise. Jusqu’à ce que Gomez et son compatriote Alain Bondue soient les seuls survivants. Bondue, deux fois champion du monde de poursuite, et médaillé d’argent aux Jeux olympiques de Moscou en 1980, était un nom bien plus familier aux oreilles des suiveurs. Les deux hommes ont entamé l’ascension du Poggio en sachant qu’ils avaient rendez-vous avec la légende du cyclisme, les poursuivants ne pouvant plus revenir. Mais en début de descente, Bondue a glissé et s’est retrouvé au sol avant de rapidement remonter sur son vélo. Tout le monde s’attendait à ce que Bondue, un excellent spécialiste du contre-la-montre, se reprenne rapidement. Mais Gomez a parcouru les kilomètres les plus rapides de sa carrière pour finir en solitaire. Bondue a terminé deuxième, et Moreno Argentin a remporté le sprint pour la troisième place deux minutes plus tard. Jusqu’à cette victoire, Marc Gomez était souvent moqué. Parce qu’il courait avec des jambes mal rasées, ne se laissait jamais masser et avait un moment arboré une barbe mal entretenue. Plus personne n’a ri de lui après son exploit. Mais ce ne fut néanmoins pas un tremplin vers une carrière incroyable. Gomez a bien encore remporté le prologue du Tour d’Espagne cette année-là et porté le maillot de leader durant quatre jours. Et en 1983, il s’est fait remarquer en devenant champion de France à Carcassonne. Quelques jours plus tard, lors d’une chute au Tour de France, il s’est fracturé le col du fémur et est resté inactif pendant des mois.

Sa carrière s’est ainsi éteinte, même si Gomez a encore remporté deux étapes de la Vuelta en 1986, avec le maillot Reynolds, où il termina sa carrière en 1989. Et Milan-Sanremo? Il a encore participé quatre fois à la classique de printemps, mais n’a plus jamais réussi à entrer dans le top 50. Pire encore, Gomez a un jour pris une pilule d’amphétamines pour un banal critérium et a été pris sur le fait. Lui qui prônait un cyclisme pur a toujours regretté ce geste.