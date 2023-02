Analyse FORCES

Tout le monde s’attendait à ce que Cofidis soit relégué, mais les Français ont obtenu assez facilement leur billet en WorldTour. Sans résultat marquant, simplement en étant solides et en grappillant des points dans des courses moins prisées. Dans le passé, Cofidis a beaucoup dépensé, mais est désormais devenu économe. L’équipe engage des coureurs français, belges et espagnols qui loupent de peu un transfert dans une grande équipe. Guillaume Martin a toujours un bon mot et ses propos incitent à la réflexion.

Axel Zingle a reconduit son contrat en janvier. Durant sa première saison, son sprint final lui a valu des victoires dans La Route Adélie de Vitré, la Famenne Ardenne Classic et l’Arctic Race of Norway. Ce ne sont pas des monuments, mais gagner n’est jamais chose aisée. Alexis Renard s’était certainement imaginé autrement sa première année chez Cofidis: le grimpeur breton a dû être opéré pour cause d’arythmie cardiaque. La direction lui maintient sa confiance et a prolongé son contrat.

Christophe Laporte a couru pour Cofidis pendant huit saisons. L’équipe le connaît donc des pieds à la tête. Il a rejoint Jumbo-Visma et voilà qu’il devient un formidable coureur. Les Français doivent donc avoir fait quelque chose de travers. Il faudrait une hiérarchie entre les sprinteurs. Coquard, Consonni, Walscheid et Cimolai ont tous été des sprinteurs prometteurs, sans jamais atteindre le sommet. Qui choisir, alors, en pleine bataille? Quoi qu’il en soit, ces finisseurs n’ont pas le niveau pour s’imposer face aux cadors.

Si les autres formations hexagonales regardent au-delà de leurs frontières, Cofidis insiste sur les accents nationaux. Il est devenu l’équipe à battre dans les petites courses françaises, souvent grâce à des noms sur lesquels on ne parierait jamais. Le pistier Benjamin Thomas, par exemple: un solide sprint, mais aussi un moteur suffisant pour des épreuves de trois ou quatre jours. Ce type de courses est en voie de disparition, sauf en France. Au Tour, Guillaume Martin vise à nouveau le classement, sans excursion au Giro cette fois. Une victoire d’étape ravirait Cofidis: il n’en a plus remporté depuis 2008.

Transferts IN

Jonathan Lastra (Caja Rural – Seguros RGA), Axel Mariault (Team U-Nantes-Atlantique), Christophe Noppe (Team Arkéa-Samsic), Harrison Wood (espoir)

OUT

Sander Armée (arrêt), Tom Bohli (Tudor Pro Cycling Team), Szymon Sajnok (Q36.5 Pro Cycling Team), Kenneth Vanbilsen (arrêt), Davide Villella (arrêt)

