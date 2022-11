Casta Rica

POINT FORT

Le noyau de Luis Fernando Suárez compte de nombreux joueurs chevronnés: Bryan Ruiz (37 ans, ex-Gand), Keylor Navas (35 ans), Celso Borges (34 ans), Óscar Duarte (33 ans, ex-Club Bruges), Joel Campbell (30 ans) et Yeltsin Tejeda (30 ans). Ces six footballeurs ont participé aux éditions 2014 et 2018 du Mondial. Le sélectionneur les considère ouvertement comme ses relais sur le terrain. Une nuance de taille: à part Navas, ils ont tous passé leur zénith.

POINT FAIBLE

Le Costa Rica n’a pas de véritable buteur. Joel Campbell pourrait l’être, mais il est ce qu’on appelle un éternel espoir. L’équipe a quand même deux coming men : l’avant-centre Anthony Contreras (22 ans) et l’ailier gauche Jewisson Bennette (18 ans), qui a été transféré à Sunderland, en Championship, l’été dernier.

L’HOMME à SUIVRE Keylor Navas

Le Costa Rica a toujours connu ses temps forts en Coupe du monde grâce à un brillant gardien de but. En 1990, Les Ticos se sont qualifiés pour les huitièmes de finale avec LuisConejo et en 2014, ils ont disputé les quarts de finale grâce à Keylor Navas. Ensuite, le gardien de Levante a été transféré au Real Madrid. La Pantera a remporté la Ligue des Champions trois fois d’affilée avec le Real, avant de devoir céder sa place à Thibaut Courtois. Depuis 2020, il défend les filets du PSG, avec lequel il a tout gagné, hormis la Champions League. Cette saison, il a été relégué au second rang par Gianluigi Donnarumma, mais il reste le numéro 1 incontesté du Costa Rica.

Il jouit d’une adoration telle dans son pays que sa vie a même fait l’objet d’un documentaire: Hombre de fe (Homme de foi). Deux jours après sa sortie en 2017, le film avait déjà été vu par 45.000 Costaricains. L’histoire d’un jeune homme d’origine modeste qui devient une star grâce à sa foi et à sa détermination a évidemment de quoi séduire. Il se conduit en chrétien dévot sur le terrain aussi: « Dieu occupe la première place à mes yeux. Avant chaque match, j’ouvre les bras et je prie. »

Navas songe déjà à la suite de sa vie, quand il raccrochera ses crampons. Durant les derniers déplacements du PSG, il a passé beaucoup de temps plongé dans des livres et il vient de décrocher un master en management sportif à l’Institut Johan Cruijff de Barcelone. Dieu et Johan ont certainement approuvé, de là-haut.

Cardiaques, abstenez-vous de supporter le Costa Rica! Il a gagné ou perdu dix des quinze matches de qualification par un but d’écart (2-1 ou 1-0). Les Ticos n’ont jamais marqué plus de deux buts par match.

Bryan Ruiz

Bryan Ruiz (37 ans) a joué un rôle crucial dans la qualification de son pays en inscrivant deux buts prépondérants. Le médian offensif, qui se produit au pays, pour Alajuelense, est quatrième au classement des meilleurs buteurs de tous les temps avec 29 roses, derrière Rolando Fonseca (47), Paulo Wanchope (45) et Alvaro Saborío (34).

Le Costa Rica est la troisième équipe que le sélectionneur colombien Luis Suárez parvient à qualifier pour une Coupe du monde, après l’Équateur en 2006 et le Honduras en 2014.