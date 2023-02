Canto intime

Le Roi et moi. À Manchester avec Eric Cantona, Claude Boli, Hugo Sport, 320 pages, 19,95 euros

Tant de choses ont été écrites sur Eric Cantona, la légende française de Manchester United, couronnée Joueur du siècle par les fans des Red Devils en 2001. Pourtant, l’ouvrage de Claude Boli offre une perspective encore inconnue. Car l’auteur n’est pas n’importe qui: frère de Basile et RogerBoli, Claude est avant tout un ami intime du King depuis qu’ils ont partagé un appartement à Auxerre quand le joueur était encore en début de carrière. Parti étudier la sociologie à l’Université de Manchester, l’homme a vécu de près la folle période mancunienne de son pote. Tous deux passionnés d’art, ils partageaient l’essentiel de leur temps libre et Boli était aux premières loges pour recueillir ses confidences sur les Ferguson, Giggs et Beckham, sur l’équipe de France ou encore sur sa suspension suite à son high-kick sur un fan de Crystal Palace. Incontournable.