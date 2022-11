POINT FORT

Le Cameroun possède des joueurs de calibre international dans chaque ligne sauf en défense, où le Gantois Ngadeu est le pilier. Ces dernières années, Onana a étalé sa classe sous le maillot ajacide en Ligue des Champions, Zambo Anguissa est une des étoiles montantes de la Serie A et devant, Aboubakar, Choupo-Moting et Toko Ekambi ont déjà prouvé qu’ils étaient capables de trouver le chemin des filets au plus haut niveau.

POINT FAIBLE

L’ambiance n’est pas au beau fixe. Par exemple, les joueurs ont appris par une fuite sur les réseaux sociaux qu’ils percevaient la même prime de qualification pour le Mondial, 19.000 euros, que le responsable du matériel et le médecin. La lutte de pouvoir interne entre deux anciens coéquipiers, Song et le président de la Fédération, Eto’o, n’améliore rien. On reproche à ce dernier de trop s’immiscer dans la gestion sportive.

L’HOMME À SUIVRE André-Frank Zambo Anguissa

Quand André-Frank Zambo Anguissa a été prêté par Fulham à Naples, le dernier jour du mercato estival 2021, on l’a dépeint comme un joueur athlétique, qui allait apporter de la puissance à l’entrejeu napolitain. Dès son premier match, face à la Juventus, beaucoup d’Italiens ont découvert un virtuose. Il a été l’homme du match. L’Espagne et l’Angleterre connaissaient depuis longtemps le potentiel du Camerounais. Il y a trois saisons, Zambo Anguissa, prêté alors à Villarreal, comptait le plus grand nombre de dribbles de la Liga, après Lionel Messi et Nabil Fekir. En mars 2021, d’après Opta, la société d’analyse sportive, il était le cinquième meilleur dribbleur des cinq grandes compétitions européennes.

Le sensationnel médian de Naples a éclos sur le tard. Il a disputé ses premières minutes au niveau professionnel à Marseille, à 19 ans, mais il allait falloir quatre ans pour qu’il inscrive son premier but, pour Villarreal. Son premier goal en Ligue des Champions date du mois de septembre, contre Liverpool. Une victoire 1-4 et une prestation si impressionnante que le Guardian lui a consacré un grand article. Impossible de passer outre: le Camerounais avait réussi 87% de ses passes, 100% de ses dribbles (2/2), 100% de ses longues passes (3/3), 57% de tacles et avait donc marqué un but.

Le Qatar sera le premier Mondial de l’homme de liaison du Cameroun, qui fêtera ses 27 ans le 16 novembre.

8

Avec huit participations, le Cameroun est le meilleur pays africain. En 1990, les Lions Indomptables ont été la première équipe africaine à se qualifier pour les quarts de finale.

Le Cameroun et Puma

Le Cameroun et Puma ont collaboré pendant vingt ans (1998-2018). Ça a débouché sur quelques maillots surprenants comme l’exemplaire sans manches en 2002, le body en 2004 et un maillot orné d’un lion en 2017. En 2019, le Cameroun s’est tourné vers Le Coq Sportif et cette année, les maillots sont fournis par One All Sports, essentiellement actif en sport automobile.

670

Rigobert Song est le recordman national des minutes de jeu en Coupe du monde. Dans la sélection actuelle, seuls N’Koulou (524 minutes), Choupo-Moting (392 minutes) et Aboubakar (188 minutes) ont déjà une petite expérience du tournoi.