Nul n’aurait imaginé que Jai Hindley s’adjugerait le Giro. Ni l’équipe ni le coureur lui-même. L’Aussie n’a encore que 26 ans. Il est stable, solide. Il ne craque pas. BORA – hansgrohe peut encore compter sur lui pendant des années. Aleksandr Vlasov et Sergio Higuita s’imposent aisément dans des courses d’une semaine, mais pas encore dans les grands tours. Le verdict est identique pour Schachmann, dont la saison passée a été empoisonnée par des problèmes physiques. Tous ces coureurs ont émergé ailleurs et ont été attirés chez BORA grâce à un salaire plus élevé. Les Allemands ont de l’argent et le dépensent bien. Même le retour de Bennett, un sprinteur qu’il faut savoir décoder, s’est bien passé.

SURPRISES

On parle depuis si longtemps de Cian Uijtdebroeks qu’on oublierait presque qu’il n’aura que vingt ans en février. Son triomphe au Tour de l’Avenir en dit long sur ses capacités. Uijtdebroeks se concentre sur les courses par étapes d’une semaine, mais si sa condition le lui permet, il y ajoutera la Vuelta. BORA – hansgrohe possède suffisamment de bons coureurs de tours pour lui éviter toute pression. Jordi Meeus n’est plus un gamin, mais il n’a pas encore montré l’étendue de ses moyens. Le Limbourgeois se distingue en automne et pas au printemps, durant la grand-messe du cyclisme. Il aurait intérêt à intervertir les saisons.

FAIBLESSES

Pour une formation ayant de tels moyens, l’équipe des classiques paraît bien maigre. Nils Politt et Marco Haller sont sans aucun doutes de bons coureurs, mais ils ne vont certainement pas inquiéter Jumbo-Visma ni Soudal – Quick Step. Le transfert Bob Jungels va rouler une série de courses flamandes, mais il préfère les Ardennes. Sam Bennett n’a pas avancé de tout le printemps 2022, mais il a ensuite gagné le Rund um den Finanzplatz et sa non-qualification pour le Tour est plutôt scandaleuse. Il a donné des cours de sprint à la Vuelta, faute de mieux. L’Irlandais est toujours susceptible d’éclater.

OBJECTIFS

Hindley ne défend pas son maillot rose, mais BORA – hansgrohe a l’intention de s’adjuger un nouveau Giro. Vlasov pourrait être le plus grand rival de Remco Evenepoel, bien que son équipe souligne que Lennard Kämna a également le statut de leader au Giro. Hindley participe au Tour. Nul ne s’attend à ce que BORA assume la course. Il pourra donc participer au train de sprint de Sam Bennett. Higuita pense plutôt aux courses par étapes style Tour de Catalogne. Il forme avec Vlasov un duo redoutable dans les Ardennes.

Transferts IN

Nico Denz (Team DSM), Bob Jungels (AG2R-Citroën Team), Victor Koretzky (B&B Hotels – KTM), Florian Lipowitz (Espoir)

OUT

Felix Grossschartner (UAE Team Emirates), Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Martin Laas (Astana Qazaqstan Team), Lukas Pöstlberger (Team Jayco-Alula)