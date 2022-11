POINT FORT

Si les disparités de niveau individuelles privent la Belgique de l’opportunité d’avancer vers un style de jeu moderne et un collectif exacerbé, les Diables peuvent compter sur deux hommes en forme, presque sans concurrence à l’heure d’influencer le résultat d’un match: qui protège mieux ses filets que Thibaut Courtois ? Et qui est capable d’inventer un but plus facilement que Kevin De Bruyne ?

POINT FAIBLE

Souvent pointée du doigt à cause d’une moyenne d’âge qui s’élève et d’une pointe de vitesse qui s’émousse, la défense belge sera encore l’une des principales sources de maux de tête de ses supporters cet automne. La vieille garde, incarnée par Jan Vertonghen et Toby Alderweireld, pourra-t-elle briller une dernière fois aux yeux du monde, comme l’avait fait Thomas Vermaelen lors du dernier EURO?

L’HOMME À SUIVRE Thibaut Courtois

Dans le débat du meilleur joueur belge de l’histoire, le géant de la Casa Blanca est souvent laissé pour compte. Abandonné dans l’ombre de Kevin De Bruyne et d’Eden Hazard, avec pour principal prétexte le fait qu’il porte des gants. Pourtant, il n’y a pas que sous la toise que Thibaut Courtois est le plus grand. Acteur majeur d’une Ligue des Champions qu’il s’est gravée dans la peau, le Limbourgeois a gagné tout ce qu’il pouvait, ou presque. Il ne manque qu’une cerise diabolique à poser au sommet du gâteau d’un palmarès gargantuesque en club.

Sur le sol russe, il y a quatre ans, la Pieuvre s’était pourtant donnée les moyens de ses immenses ambitions. Son match face au Brésil en quarts de finale, magnifié par une frappe de Neymar sortie de sa lucarne, était le temps fort d’un tournoi conclu avec le trophée de meilleur gardien du Mondial. Une prestation qui, quatre ans après avoir remporté un face-à-face somptueux mais finalement inutile face à Lionel Messi, lui avait ouvert les portes du Real Madrid. Le dernier pas vers son rêve aux grandes oreilles.

Machine à gagner, le portier tentaculaire soigne son hall of fame jusqu’entre les murs de sa maison madrilène, où il rassemble trophées et reliques qui jalonnent les moments marquants d’une carrière déjà trop riche en accomplissements pour tenir sur une seule cheminée. Un état d’esprit qui lui a permis d’engloutir des concurrents de renom, comme Petr Cech à Chelsea puis Keylor Navas à Madrid. Derrière une défense assaillie de points d’interrogation, reste à voir si Courtois n’arrêtera pas seulement les ballons, mais aussi les doutes de la nation.

-4

Avec 68 buts inscrits contre 72 encaissés en 48 matches de Coupe du monde, la Belgique compte un goal-average légèrement négatif dans la compétition. Rectifié cet automne?

Le club des 100

Au cours du tournoi, Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne pourraient atteindre la barre des cent sélections. Ils deviendraient les septième et huitième membres du « club des 100 ».

Exception Martínez

Toujours emmenée par l’Espagnol Roberto Martínez, la Belgique est la seule nation du top 12 du classement FIFA à ne pas avoir confié son équipe à un sélectionneur « local ».