À la Coupe du monde 2002, Marc Wilmots a mis la Belgique aux commandes, d’une reprise de la tête. Le fameux but invalidé par l’arbitre Peter Prendergast. Et on se demande toujours pourquoi. Les futurs champions du monde se sont finalement imposés 2-0. Retour sur le parcours professionnel post-Mondial des onze héros belges du jour.