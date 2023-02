Analyse forces

Bahrain – Victorious aime les innovations techniques, comme la tige de selle télescopique avec laquelle Matej Mohoric a foncé vers l’arrivée de Milan-Sanremo. Au Tour Down Under 2023, Bilbao s’est appuyé sur un nouveau guidon de contre-la-montre, qui est apparemment de justesse conforme au règlement. De toute façon, ça ne doit pas nécessairement être utile: tant que les coureurs pensent en retirer un avantage, ça en vaut la peine. L’attitude bon enfant de Mikel Landa fait de lui un personnage culte en Espagne, mais il répond aussi présent quand il faut prester.

surprises

Fred Wright, maintenant âgé de 24 ans, a terminé septième du Tour des Flandres. Le Britannique possède une vitesse plus qu’acceptable et conclut même les sprints massifs. À l’exception de Santiago Buitrago, les jeunes Colombiens ne font plus fureur. Ce dernier a gagné une étape de montagne durant la dernière semaine du Giro. La spécialité du sprinteur Jonathan Milan n’est pas prioritaire aux yeux de Bahrain – Victorious, mais aucune équipe ne dédaigne évidemment un bon coureur. Pistier, Milan pense surtout aux Jeux Olympiques de Paris, en 2024.

faiblesses

Les tristes adieux de Sonny Colbrelli, victime de problèmes cardiaques, laissent un vide. On peut s’étonner que Bahrain – Victorious ait pris si aisément congé de Dylan Teuns, le surprenant lauréat de la Flèche wallonne, qui s’était aussi distingué en Flandre. Manifestement, Bahreïn surveille ses comptes aussi. Ce sont là des aspects de second plan, car l’existence de l’équipe est menacée: Europol, qui perquisitionne régulièrement les chambres d’hôtel de Bahrein – Victorious, n’a pas encore bouclé son enquête. Un scandale en perspective.

objectifs

Matej Mohoric souligne que cette fois, il a un petit avantage technique à Paris-Roubaix, la course que le Slovène voudrait tant gagner. Mohoric est polyvalent et participe à toutes les grandes courses des Strade Bianche à Liège-Bastogne-Liège. Les chefs de file en second, Caruso, Mäder et Haig, courent le Giro, tandis que Landa et Bilbao, les vrais leaders, basques, combinent le Tour et la Vuelta. Comme le Tour de France démarre au Pays basque, ça devrait les inspirer.

Transferts IN

Nikias Arndt (Team DSM), Rainer Kepplinger (Hrinkow-Advarics), Fran Miholjevic (espoir), Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Dusan Rajovic (Team Corratec), Cameron Scott (ARA Pro Racing – Sunshine Coast), Chih Hao Tu (Cycling Team Friuli ASD)

OUT

Sonny Colbrelli (arrêt), Chun Kai Feng (Utsunomiya-Blitzen), Domen Novak (UAE Team Emirates), Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan Team), Jan Tratnik (Jumbo-Visma), Stephen Williams (Israel – Premier Tech)