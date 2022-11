POINT FORT

L’Australie est toujours prête lors des grands rendez-vous. Elle l’a encore prouvé dans les deux matches de barrages en direction du Qatar. Les Émirats arabes unis l’ont dominée sur le plan technique et le Pérou était nettement plus costaud, mais les Socceroos n’en vont pas moins disputer leur cinquième Coupe du monde consécutive.

POINT FAIBLE

Le sélectionneur Graham Arnold, qui a conquis les cœurs belges et néerlandais par son engagement sans faille, à Roda JC, au RFC Liège et à Charleroi, n’occupe pas une position enviable. Jamais le niveau de l’équipe n’a été aussi faible. Son meilleur footballeur, Ajdin Hrustic, se produit pour un club moyen de Serie A. Même à 120%, l’Australie ne gagnera sans doute aucun match au Qatar.

L’HOMME À SUIVRE Ajdin Hrustic

« En Australie, on avait un garage avec une fenêtre, dans un coin, au-dessus. J’essayais d’y envoyer le ballon. »Ajdin Hrustic, né dans une ban- lieue de Melbourne d’un père bosnien et d’une mère roumaine, devait alors avoir dix ou onze ans. « Quand je l’ai brisée, on l’a remplacée par un exemplaire soi-disant incassable. J’ai voulu vérifier. J’ai frappé de plus en plus fort. Puis, une fois, le ballon a survolé le garage et a démoli la fenêtre de la cuisine… »

On ne lui en a pas trop voulu. Son père a rapidement compris qu’il avait du talent et qu’il exerçait ainsi son pied gauche. Toute la famille a accompagné Ajdin quand des scouts l’ont repéré. Il a été formé par Notthingam Forest puis par l’Austria Vienne, avant de se retrouver à Schalke 04, à quinze ans. « On était invincibles. » L’Australien faisait partie de la levée de Leroy Sané et Thilo Kehrer et on lui trouvait le même talent, en 8 ou en 10. Pourtant, Hrustic a effectué ses débuts professionnels au FC Groningue.

À 26 ans, il a remporté l’Europa League avec l’Eintracht Francfort et a été transféré au Hellas Vérone, en Serie A. Toutefois, son magique pied gauche s’est surtout exprimé dans le match de barrage contre les Émirats arabes unis, lors de la dernière chance de décrocher une place au Mondial. Hrustic a armé une superbe reprise de volée de loin, qui a atterri dans le but (2-1) avec l’involontaire complicité d’un défenseur. Dans le match décisif contre le Pérou, il a encore frappé du pied gauche, lors des tirs au but cette fois.

15

L’Australie a un avantage: elle sait ce que jouer dans un four comme au Qatar signifie. Depuis qu’elle a intégré la confédération asiatique en 2006, elle a déjà joué à quinze reprises au Qatar. Elle a gagné dix de ces matches.

Mathew Ryan et Aaron Mooy

En septembre, l’équipe australienne a fêté un jubilé: il y a cent ans que les Socceroos ont disputé leur premier match international officiel. À cette occasion, ils ont divulgué l’équipe du siècle. Deux internationaux qui participent au prochain Mondial y figurent: le gardien Mathew Ryan et le médian Aaron Mooy.

12

La Fédération a conclu un contrat record avec Subway, une chaîne de sandwicheries, juste avant le Mondial. Le deal a une valeur de douze millions d’euros. Subway est le sponsor principal de l’équipe et lui donne son nom pour trois ans. Ne parlez donc plus des Socceroos mais des Subway Socceroos. L’argent revient à l’équipe A, aux jeunes et au championnat national.

