Astana Qazaqstan Team

Analyse FORCES

L’équipe étatique du Kazakhstan reste sur une saison catastrophique. Ça ne peut donc qu’aller mieux. Alexey Lutsenko a longtemps été redouté sur les routes flamandes, mais il s’est recyclé et mise désormais sur les tours. Il a déjà figuré à deux reprises dans le top dix du Tour et au Mondial, c’est lui qui a résisté le plus longtemps à Evenepoel. Le manager Vinokourov a repêché le duo de sprinteurs Mark Cavendish et Cees Bol in extremis. Le Cav parviendra-t-il à améliorer le record d’étapes du Tour sous le maillot du Kazakhstan?

© National

SURPRISES

Un vrai coureur kazakh émerge enfin alors que c’est la raison de vivre officielle de l’équipe depuis des années. Yevgeniy Fedorov a commis des erreurs tactiques au Mondial U23, mais sa puissance a balayé ses concurrents. C’est un ours de 1m93 et il est très fort en côte, malgré son gabarit. Fedorov a quelques centimètres de plus que le sprinteur Gleb Syritsa. Celui-ci ne connaît pas la peur, il a des jambes en béton armé, un corps comme une forteresse: le Russe va donner du fil à retordre aux autres sprinteurs. Les transferts tardifs de Cavendish et Bol ne sont toutefois pas un signe de confiance.

Alexey Lutsenko © GETTY

FAIBLESSES

Aucune équipe du WorldTour n’a gagné aussi peu qu’Astana en 2022 et il ne se trouve pas grand-monde pour le regretter dans le peloton. L’équipe fait des difficultés quant aux clauses des contrats et apparemment, les salaires ne sont pas toujours payés à temps. La république du Kazakhstan a fermé le robinet et l’équipe n’a pas assez d’argent pour prendre un nouvel élan. Son principal transfert est le retour de Luis León Sánchez, qui va avoir quarante ans. Miguel Ángel López a été limogé. Le comble de l’ironie: Alexandre Vinokourov vire un coureur sous prétexte qu’il a fréquenté un médecin dopeur…

Luis León Sánchez © GETTY

OBJECTIFS

La retraite de Nibali prive Astana de points d’ancrage. Lutsenko ne vise plus seulement le Tour, mais s’aventure dans un programme très étoffé de classiques d’un jour, avec un intérêt particulier pour les Strade Bianche et le Tour des Flandres. Ces courses sont aussi la spécialité de Gianni Moscon, qui s’est cassé la clavicule au Tour Down Under. Bol serait la locomotive de Cavendish, ce qui est un peu bizarre. Le Néerlandais est très rapide, mais son placement est tout sauf idéal. De toute façon, mettre en place un train à partir de rien est un fameux défi.

Yevgeniy Fedorov © GETTY

Transferts IN

Igor Chzhan (Almaty Cycling Team), Cees Bol (Team DSM), Mark Cavendish (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Gianmarco Garofoli (espoir), Martin Laas (Bora-Hansgrohe), Luis León Sánchez (Bahrain Victorious), Gleb Syritsa (espoir),

OUT

Valerio Conti (Team Corratec), Stefan De Bod (EF Education – EasyPost), Michele Gazzoli (suspendu), Sebastián Henao (? ), Miguel Ángel López ( Team Medellin – EPM), Vincenzo Nibali (arrêt)