Analyse FORCES

Quel exploit! Qui aurait cru qu’Arkéa-Samsic accéderait au WorldTour, au détriment d’équipes beaucoup plus chevronnées (Lotto-Dstny) et nanties (Israel-Premier Tech). Elle est emmenée par Warren Barguil et Hugo Hofstetter. Barguil, spécialiste des tours, s’est recyclé en voleur d’étapes et a travaillé son sprint. Hofstetter est rapide. Il a grandi à la frontière franco-allemande. Il est monté sur le podium de Kuurne-Bruxelles-Kuurne et de la Bredene Coxyde Classic. Les courses dures qui s’achèvent au sprint lui conviennent parfaitement.

SURPRISES

Déroulez le tapis rouge devant Kévin Vauquelin (il vient de Bayeux). En catégories d’âge, il était fan du contre-la-montre mais maintenant, il se distingue plutôt en montée. Arkéa-Samsic le considère comme un futur chef de file et lui a offert un contrat jusqu’en 2025. Matis Louvel est également lié à l’équipe pour plusieurs années. Il n’a que 23 ans et en est à sa quatrième saison pro. Des débuts aussi précoces ne sont pas habituels en France. Louvel raffole des classiques flamandes. L’année passée, il a remporté la Course des Raisins d’Overijse. Clément Champoussin était le grands espoir d’AG2R, mais l’a quitté suite à un conflit.

FAIBLESSES

L’équipe a obtenu son billet grâce à Nairo Quintana, mais celui-ci a été disqualifié du Tour à cause de traces de Tramadol, un antidouleur interdit. On aurait pu s’attendre à des renforts pour remplacer le Colombien ou simplement pour faire bonne figure en WorldTour, mais l’équipe n’a apparemment pas d’argent. Nacer Bouhanni a chuté au Tour de Turquie et a passé des mois au lit. Retrouvera-t-il ses sensations? Les autres sprinteurs ne l’aiment pas et l’estiment incontrôlable.

OBJECTIFS

Arkéa-Samsic a l’art de grappiller des points. L’équipe place parfois trois ou quatre hommes parmi les dix premiers et rafle plus de points WorldTour que le vainqueur. C’est pour ça qu’elle compte tant de coureurs rapides dénués de palmarès: les autres équipes les dédaignent. Barguil participe à toutes les courses pentues, au Giro et au Tour. Hofstetter va tester ses limites au Tour des Flandres et à Paris-Roubaix. Cette équipe du nord de la France devra toutefois se rabattre sur les courses nationales pour remporter des victoires.

Transferts IN

Jenthe Biermans (Israel – Premier Tech), Clément Champoussin (AG2R-Citroën Team), Ewen Costiou (espoir), David Dekker (Jumbo-Visma), Mathis Le Berre (espoir), Luca Mozzato (B&B Hotels – KTM), Andrij Ponomar (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Cristián Rodríguez (TotalEnergies)

OUT

Winner Anacona (Colombia Pacto por el Deporte), Benjamin Declercq (arrêt), Miguel Flórez (GW-Shimano-Sidermec), Romain Hardy (arrêt), Christophe Noppe (Cofidis), Markus Pajur (Tartu2024 Cycling Team), Dayer Quintana (Colombia Pacto por el Deporte), Nairo Quintana (? ), Connor Swift (INEOS Grenadiers)

