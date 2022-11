Argentinie

POINT FORT

Lionel Messi, tout simplement. Après une première année difficile à Paris, il est revenu au premier plan. Il n’est sans doute plus aussi décisif qu’à Barcelone, mais il n’en forme pas moins le trio d’attaque le plus dangereux du monde avec son pote Neymar et Kylian Mbappé. Un autre élément joue en faveur de l’Argentine: sa sélection n’a jamais été aussi forte depuis des années.

POINT FAIBLE

D’autres favoris comme la France, le Brésil et l’Allemagne sont encore plus forts en profondeur. Lionel Scaloni n’a pas à se plaindre de l’entrejeu ni de l’attaque mais le sélectionneur, d’un naturel défensif, ne peut pas se permettre de déplorer des blessures. Si Otamendi, Romero et/ou Lisandro Martínez sont indisponibles, il doit se rabattre sur Pezzella (31 ans) ou sur les jeunes Lucas Martínez ou Pérez.

L’HOMME à SUIVRE Lisandro Martínez

« Il ne faut jamais juger trop vite un manager ou des joueurs, mais je suis convaincu qu’il ne réussira pas, avec son 1m75. » Après la défaite 4-0 de Manchester United à Brentford, Jamie Carragher a achevé de démolir Lisandro Martínez. « Il n’est pas capable de jouer au centre au sein d’un quatuor défensif », a tranché l’ancien stoppeur de Liverpool.

Ce n’est pas la première fois que Martínez est confronté à ce genre de critiques. Il l’a déjà été aux Newell’s Old Boys, qui ne lui ont jamais offert de véritable place. Il a ensuite prouvé que le club avait tort sous le maillot vert et jaune de Defensa y Justicia. À l’Ajax aussi, il lui a fallu du temps pour balayer tous les doutes mais ensuite, l’Argentin, associé à Jurriën Timber (1m79) a fait impression en Ligue des Champions. Ils ont tous deux compensé leur petit gabarit par leur lecture du jeu et leurs qualités à la construction. Martínez y a ajouté une bonne dose de grinta argentine, la volonté farouche de gagner.

À Old Trafford, Martínez a un atout: l’entraîneur a déboursé beaucoup d’argent pour ses services (près de 57 millions d’euros) et il le connaît très bien. Même si l’Argentin en a vu de toutes les couleurs contre Erling Haaland – mais qui ne souffrirait pas contre le prodige norvégien? –, il a fait taire ses détracteurs. Y compris Carragher, qui, après la victoire à Liverpool, l’a subitement comparé au petit (1m76) mais légendaire Franco Baresi. Martínez ne doit plus convaincre qu’une personne, le sélectionneur Lionel Scaloni, qui lui préfère souvent l’expérimenté Nicolás Otamendi.

35

L’Argentine ne s’est plus inclinée depuis plus de trois ans. Son dernier revers date du 3 juillet 2019, en demi-finales de la Copa América contre le Brésil (2-0). Elle est invaincue depuis 35 matches. L’Italie détient toujours le record avec 37 joutes sans défaite.

Lionel Messi

Il empile les records individuels: il est notamment le meilleur buteur de tous les temps et détient le plus grand nombre de caps pour l’Argentine. Pourtant, Lionel Messi a dû patienter jusqu’à l’année dernière pour remporter un trophée en équipe nationale. L’Argentine a battu le Brésil 1-0 en finale de la Copa América.

2006

Le Mondial 2006 a été le premier de Lionel Messi et le seul de Lionel Scaloni, l’actuel sélectionneur de l’Argentine. Roberto Ayala et Pablo Aimar, maintenant adjoints, faisaient partie de cette équipe.