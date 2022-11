POINT FORT

Depuis l’entrée en fonction de Gareth Southgate en septembre 2016, l’Angleterre compte à nouveau dans les grands tournois. Elle a disputé les demi-finales du Mondial russe contre la Croatie et ne s’est inclinée qu’aux tirs au but face à l’Italie à l’EURO 2020. La majorité de l’équipe reste constituée de (très) jeunes talents comme Bellingham, Foden et Saka. Le présent et certainement l’avenir d’Albion.

POINT FAIBLE

Southgate n’a toutefois pas la réputation de Sir Alf Ramsey ou de Sir Bobby Robson. En outre, selon les observateurs, l’ancien défenseur ne tient pas la comparaison avec Pep Guardiola, Jürgen Klopp ou d’autres grands entraîneurs de Premier League. Son style de jeu conservateur, peu flexible, est ce qui lui vaut le plus de critiques, surtout depuis que l’équipe a été reléguée du groupe A de la Ligue des Nations.

L’HOMME à SUIVRE Harry Kane

Alan Shearer a dû soupirer d’aise en voyant Harry Kane bavarder en aparté avec Thomas Müller, à l’issue du match Angleterre-Allemagne. Leur tête-à-tête a alimenté la rumeur selon laquelle l’attaquant obtiendrait son transfert tant attendu au Bayern l’été prochain. Le capitaine de l’équipe nationale anglaise comblerait ainsi le vœu secret de Shearer, si l’on en croit les propos de Peter Crouch.

Le longiligne ancien attaquant a en effet affirmé que le meilleur buteur de tous les temps de Premier Legaue ne serait pas ravi par l’ascension de Kane dans ce classement. Le numéro 10 de Tottenham occupe la troisième place et il n’a pas encore trente ans. Dans trois saisons, il devrait être en mesure de combler l’écart de 71 buts qui le sépare du record de Shearer, qui en serait très désappointé. « Ça le fâche vraiment », prétend Crouch. « Ce qui l’irrite, c’est que tout le monde oublie qu’il s’est déchiré les ligaments croisés à trois reprises, alors que Kane n’a jamais été victime de blessures aussi graves. » Si Kane rejoint la Bundesliga, Shearer sera donc délivré de ce souci pour un certain temps.

Le triple meilleur buteur de Premier League va de toute façon s’emparer d’un autre record: celui du nombre de buts sous le maillot de l’Angleterre. Après le penalty contre l’Allemagne, Kane en est à 51, soit deux de moins que Wayne Rooney. Y a-t-il plus belle scène qu’une Coupe du monde pour établir un nouveau record? Et qui sait, cela offrira peut-être un autre trophée à l’Angleterre.

1,3

L’Angleterre a une valeur marchande de 1,3 milliard d’euros. C’est la nation la plus chère de la Coupe du monde, suivie par la France et le Brésil. La Belgique est neuvième, avec une valeur marchande totale de 554 millions.

Harry Kane

Harry Kane a inscrit six buts lors du Mondial 2018, dont il a été le meilleur réalisateur. S’il parvient à en marquer quatre au Qatar, il égalera Gary Lineker, qui est le meilleur buteur de tous les temps de l’Angleterre au Mondial, avec dix pions.

7.000

7.000 euros, c’est le montant de l’amende que risquent les WAG’s si elles perturbent l’ordre public au Qatar, par exemple en portant en public des tenues trop légères ou inadéquates, en faisant trop de bruit pendant la prière ou en jetant des déchets. La feuille de route officielle du Mondial a été communiquée aux femmes des joueurs anglais. Ce n’est pas vraiment une marque de confiance.