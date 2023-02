Analyse FORCES

La première année en WorldTour, même si la différence est surtout administrative. Alpecin-Deceuninck fait partie des sept meilleures équipes du monde, juste en-dessous des formations aux budgets faramineux, mais supérieure au reste malgré des moyens modestes. Mathieu van der Poel est le favori de toutes les courses dont il prend le départ, le sprinteur Jasper Philipsen ne déçoit jamais. Mais Alpecin-Deceuninck ne compte pas seulement sur ses chefs de file. Ainsi, Stefano Oldani et Dries De Bondt ont gagné de belles étapes du Tour d’Italie.

© National

SURPRISES

Les frères Roodhooft sont de bons scouts. C’est ce qui leur permet de boxer dans une catégorie supérieure à leur budget. Toutefois, on ne peut pas qualifier Fabio Van den Bossche de trouvaille. Tout manager sait que ce pistier au gabarit de grimpeur a un grand avenir devant lui. Le petit-fils de Willy De Geest a participé à l’échappée du Tour des Flandres 2020 alors qu’il était le plus jeune du peloton. Le Milanais Oldani a gagné au Giro tout en étant brillant durant l’automne italien.

Jasper Philipsen © GETTY

FAIBLESSES

Le duel des sprinteurs entre Tim Merlier et Jasper Philipsen n’a pas duré longtemps. Merlier, auteur de victoires importantes, gagnera désormais au profit du concurrent Soudal – Quick Step. Le départ de Jay Vine, découvert sur Zwift, peut faire mal aussi. L’Australien est une bête de wattage. Ses deux étapes de la Vuelta et surtout la manière dont il les a remportées laissent à penser que Vine ne connaît pas encore ses limites. UAE, sa nouvelle équipe, l’a placé trois jours sur son vélo de contre-la-montre et Vine a remporté le championnat d’Australie de la spécialité.

Quinten Hermans © GETTY

OBJECTIFS

Philipsen se fixe pour la première fois des objectifs explicites pour le printemps. Le Limbourgeois vise Milan-Sanremo et Gand-Wevelgem. Il est désormais lancé au Tour de France et la prochaine édition comporte beaucoup d’étapes pour sprinteurs. Quinten Hermans, un gros transfert, offre plus de possibilités dans les Ardennes et Kaden Groves a remplacé Merlier au rang de second sprinteur de l’équipe. Van der Poel doit remporter au moins une classique par saison, en espérant que son dos tienne le coup. Il a obtenu un excellent lieutenant en la personne de Søren Kragh Andersen.

Mathieu Van Der Poel © GETTY

Transferts IN

Søren Kragh Andersen (Team DSM), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck development team), Robbe Ghys (Sport Vlaanderen – Baloise), Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco), Quinten Hermans (Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux), Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck development team), Jensen Plowright (espoir), Ramon Sinkeldam (Groupama-FDJ)

OUT

Edward Anderson (? ), Sjoerd Bax (UAE Team Emirates), Floris De Tier (Bingoal-WB), Tim Merlier (Soudal – Quick Step), Scott Thwaites (arrêt), David van der Poel (Alpecin-Deceuninck development team), Guillaume Van Keirsbulck (Bingoal-WB), Julien Vermote (? ), Jay Vine (UAE Team Emirates)