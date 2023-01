Allez l’Union! – Tout sur la fierté du football bruxellois

Bart Aerts, 232 pages, 39,99 euros, Éditions Lannoo, www.lannoo.be

Après la série documentaire du même nom sur Canvas, notre rédacteur en chef Bart Aerts a également écrit un livre sur la Royale Union Saint-Gilloise. Le retour spectaculaire après 48 ans d’absence en première division, la glorieuse Union 60, les joueurs mémorables, les clés du succès sous les coaches Felice Mazzù et surtout Karel Geraerts et la remarquable campagne européenne de cette saison… Tout est passé en revue. 80 histoires en quatre langues: néerlandais, français, anglais et bruxellois. La passion des supporters Jaune et Bleu dégouline au fil des pages. Le club de foot le plus tof van Brussel. Cette édition de luxe magnifiquement illustrée de l’éditeur Lannoo souligne que l’ère sépia est révolue, le géant endormi s’est réveillé. Le test décisif pour la professionnalisation du club est la recherche d’un équilibre entre l’expansion commerciale et le maintien de l’authenticité.