AG2R-Citroën Team

L’arrivée du sponsor Citroën en 2021 a été synonyme d’afflux d’argent. AG2R, une équipe dotée d’une longue histoire, devait rapidement figurer parmi les meilleurs. Elle n’y est pas parvenue, mais d’après le manager Lavenu, ce n’est pas une question de personnel car le marché des transferts a stagné. Lavenu estime faire du bon travail. Ses deux leaders ont 28 ans et sont dans la fleur de l’âge: Ben O’Connor achève les grands tours un rien en-deça du top. Il ne gagnera jamais le Tour, mais il peut encore y briguer une place d’honneur. Le puncheur Benoît Cosnefroy gagne rarement. L’affabilité avec laquelle il a géré la farce de la photo-finish de l’Amstel Gold Race n’en est que plus remarquable.

SURPRISES

Bastien Tronchon a fait sensation dès sa troisième course pro. Il a été le seul à pouvoir suivre un Pavel Sivakov déchaîné dans une étape vallonnée du Tour de Burgos et il l’a même battu au sprint. Son stage était réussi et un contrat l’attendait. Cette année, Tronchon participe aux classiques flamandes. Les frères Paret-Peintre sont considérés comme l’avenir de l’équipe. En 2022, Aurélien (26 ans) a connu des problèmes physiques, mais ça ne l’a pas empêché de terminer dixième de Paris-Nice et quinzième du Tour. En principe, Valentin (22 ans) est encore meilleur, mais jusqu’à présent plutôt dans les tests physiques qu’en course.

FAIBLESSES

Cette équipe a besoin d’un sprinteur, de préférence un qui gagne plus souvent que Marc Sarreau. Elle trouvait Tim Merlier trop cher, mais la qualité a son prix. La connexion flamande Van Avermaet/Naesen doit prouver qu’il faut toujours compter avec elle. Elle est confrontée à la super génération Van Aert/Van der Poel, mais aussi à une volée de jeunes coureurs qui jonglent avec les watts. En plus, Jumbo-Visma s’est renforcée et Soudal – Quick Step va retrouver son niveau. Après quelques années de vaches maigres, des talents français repointent du nez. Mais les meilleurs ne sont pas chez AG2R-Citroën, car Groupama-FDJ est plus prompt.

OBJECTIFS

Il serait exagéré de dire que Cosnefroy a éclos sur le tard, mais le Normand a beaucoup progressé durant sa huitième saison pro (toujours chez AG2R). Cette année, il a un programme flamand étoffé et il a intérêt à gagner, puisqu’il arrive en fin de contrat. AG2R-Citroën est avide de revanche en Coupe du France, le critérium de régularité des courses françaises d’un jour. Julien Simon (TotalEnergies) a gagné et son équipe a remporté le classement par équipes alors que ce prix était l’apanage des hommes de Lavenu les trois saisons précédentes. Ben O’Connor vise le top cinq au Tour.

Transferts IN

Alex Baudin (espoir), Franck Bonnamour (B&B Hotels – KTM), Pierre Gautherat (espoir), Bastien Tronchon (espoir)

OUT

Lilian Calmejane (Intermarché-Circus-Wanty), Clément Champoussin (Team Arkéa-Samsic), Anthony Jullien (arrêt), Bob Jungels (Bora-Hansgrohe), Gijs Van Hoecke (Human Powered Health)