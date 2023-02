Achat à l’aveugle

Mystershirt a été lancé par un jeune fan de football qui voulait partager sa passion pour la collection de maillots de football avec d’autres. C’est une façon originale d’acheter un cadeau pour soi ou pour quelqu’un d’autre. Selon les initiateurs de cette initiative, qui se trouve dans un entrepôt rempli de maillots de foot près de la Groenplaats à Anvers, il s’agit de «la manière la plus amusante et la plus économique de constituer une collection de maillots de football». Le concept est simple. Vous indiquez les clubs, ligues ou couleurs dont vous ne souhaitez pas recevoir de maillot mystère. Vous commandez une boîte (de 38,95 euros à 199,95 euros) et le maillot (classique, rétro ou signé et encadré) que vous recevez ensuite est une surprise totale. www.mystershirt.be