À la poursuite du panda – Autobiographie d’un cycliste romantique

Il n’aura pas traîné. Un an à peine après avoir mis un terme à sa carrière de cycliste, Dan Martin se prête déjà au jeu de l’autobiographie, et en français s’il-vous-plaît. Le résultat d’une affection particulière pour l’Hexagone, où l’Irlandais a appris le métier dès 2005 au VC La Pomme Marseille, et d’une amitié au long cours avec l’excellent journaliste Pierre Carrey.

Vainqueur d’étape sur les trois grands tours, mais également lauréat du Tour de Lombardie et, surtout, de Liège-Bastogne-Liège, le natif de Birmingham revient en plus de 300 pages et 26 chapitres sur autant d’histoires qui ont marqué son parcours. L’homme y confie également ses peurs: «Peur d’être nul», «Peur de tomber», «Peur d’être leader», … Un récit honnête et sensible d’un grand sentimental qui nous ramène à l’époque pas si lointaine où le cyclisme était animé par Vincenzo Nibali, Philippe Gilbert ou Alejandro Valverde.