Un stade comble pour pousser les Red Flames vers l’exploit contre la Norvège

8832 personnes seront attendues dans les travées du stade Den Dreef pour porter nos joueuses vers un bel exploit contre les favorites du groupes. Le précédent record d’affluence datait de 2018.

Le stade Den Dreef de Louvain affichera complet vendredi soir pour le match entre les Red Flames et la Norvège, comptant pour les qualifications pour la Coupe du monde féminine 2023 de football. L’Union belge de football l’a annoncé jeudi. Les 8832 place du stade louvaniste ont en effet toutes trouvé acquéreur, ce qui constitue un nouveau record d’affluence pour l’équipe nationale belge féminine.

Le record de 8000 tickets vendus avait été battu mercredi. Le précédent record datait de 2018 avec 7200 places vendues pour un match contre le Portugal. La Belgique, qui a atteint les quarts de finale de l’Euro cet été, occupe actuellement la deuxième place de son groupe de qualification à trois points de la Norvège avec seulement deux rencontres à jouer. Les premiers de chaque groupe sont directement qualifiés pour le Mondial 2023, organisé en Australie et Nouvelle-Zélande, tandis que les deuxièmes devront passer par des barrages.

Nicky Evrard: « Tout d’abord, essayons de gagner ce match »

Nicky Evrard a sans aucun doute été la révélation du dernier championnat d’Europe. Grâce à une série d’excellents arrêts, la gardienne a permis aux Red Flames d’atteindre pour la première fois le deuxième tour d’un tournoi majeur.

Nicky Evrard, la gardienne du temple belge. (Photo by Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

Un peu plus d’un mois après l’élimination contre la Suède en quarts de finale, des duels décisifs attendent à nouveau les Red Flames, cette fois dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde, à commencer vendredi par le choc pour la première place du groupe contre la Norvège. « Ces derniers mois ont été difficiles », a déclaré la nouvelle gardienne d’OHL. « C’est la première fois que nous nous revoyons. Nous faisons une évaluation de l’Euro du mois dernier, mais nous ne pouvons pas nous y attarder. Il est particulièrement important de tenir compte des bonnes choses de l’Euro pour ce match contre la Norvège. En Angleterre, nous avons appris ce que nous sommes capables de faire en tant qu’équipe. »

S’imposer face à la Norvège avec cinq buts d’écart c’est tout sauf une tâche facile. « Il faut être réaliste: c’est une équipe composée de joueuses professionnelles et cela fait donc bien la différence. Mais chaque match doit être joué. A l’Euro, elles ont presté en dessous de leur niveau, mais la Norvège reste la Norvège. C’est tout simplement une équipe forte. Tout d’abord, essayons de gagner ce match. Nous sommes sereinement ambitieuses, décrivons les choses ainsi. » La deuxième place dans le groupe assure un billet pour les barrages. Comme Evrard, Julie Biesmans se réjouit d’un championnat d’Europe plus que réussi. « Ce n’est pas certain pas que nous allons gagner 5-0 comme ça contre la Norvège« , a déclaré la milieu de terrain. « Mais nous trouvons facilement le chemin du but et en football, on ne sait jamais ce qui peut arriver. La Coupe du monde est un objectif pour tous et ce serait formidable si nous pouvions nous qualifier directement en terminant en tête du groupe. Après tout, on peut toujours rêver. Si cela doit être à la dure, qu’il en soit ainsi. »