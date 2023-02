Thierry Henry ne restera pas dans le staff de Domenico Tedesco, le cas de Thomas Vermaelen n’a pas encore été décidé

Peter Bossaert a annoncé que Thierry Henry ne resterait pas dans le staff du nouveau sélectionneur dont les habituels adjoints sont actuellement en négociation avec leur club pour pouvoir rejoindre l’équipe nationale belge. L’avenir de Thomas Vermaelen n’a pas encore été décidé même si la Fédération espère le garder à bord.

Interrogé au sujet de son futur staff technique, Domenico Tedesco a avoué que la plupart de ses adjoints habituels étaient toujours en négociation avec leur club. Par contre, Thierry Henry, membre du staff de Roberto Martinez, a quitté le navire belge. Peter Bossaert, CEO de l’Union belge, l’a annoncé mercredi lors de la présentation du nouveau sélectionneur et de Frank Vercauteren, nommé directeur technique.

« Ce n’est pas facile d’évoquer mon staff car c’est toujours en négociations », a dit Tedesco, précisant que des nouvelles devraient arriver « rapidement » en évoquant en filigrane le sort d’Andreas Hinkel et Max Urwantschky, respectivement adjoint et entraîneur des gardiens.

à Bossaert, il a tenu à souligner le travail réalisé par Thierry Henry, membre du staff technique belge, notamment lors des Coupes du monde 2018 et 2022 ainsi qu’à l’Euro 2021. « Nous avons parlé à Thierry car nous portons en haute estime son opinion et qu’il est soucieux de l’avenir de l’équipe nationale. Je suis très reconnaissant de tout ce qu’il a fait dans l’intérêt du football belge », a lancé le CEO de l’Union belge.

Apprécié par les Diables Rouges, Thierry Henry n’a pas présenté sa candidature à la succession de Roberto Martinez et M. Bossaert a insisté sur le fait que Domenico Tedesco a toujours été le candidat N.1 aux yeux de la ‘Task Force’ mise en place. « Domenico Tedesco est rapidement ressorti du lot. C’est un coach moderne. C’était notre premier choix et il était unanime. C’est exactement le profil recherché. Nous sommes convaincus qu’il va pouvoir donner un nouveau souffle à l’équipe nationale. Nous attendons qu’il nous mène vers de nouveaux succès. Je pense qu’il va pouvoir redonner énergie et intensité à l’équipe », a assuré le dirigeant belge.

Le cas de Thomas Vermaelen, adjoint de Roberto Martinez après sa retraite, a aussi été évoqué. « Nous sommes impressionnés de tout ce qu’il a fait depuis son arrivée. Nous sommes en discussions et espérons le garder à bord », a ajouté Bossaert.